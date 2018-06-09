9 Haziran 2018 Cumartesi
Masturbasyon ve Dünya Şampiyonluğu
Dünya Kupasında boy göstermek bir futbolcu için kariyerinin zirvesidir, herkes o anı bekler ve ismini kupaya gidecekler listesinde görünce "Nirvanaya ulaşır"... Mutluluk ve sevinç bir yana da, aynı zamanda stress de başlar, orada bir ülkenin umudu olursun, gözler üzerinde olur, yapacağın en ufak bir hata büyük yıkımlara neden olur. Baggio'nun finalde penaltı kaçırmasını kim unutabilir, ya da Kolombiyalı Escobar'ın kendi kalesine attığı golden sonra ülkesinde öldürülmesi... İşte böyle stresli anlarda baş etmenin sırrını Portekiz ulusal takımı kalecisi Rui Patricio'nun eşi Vera Ribeiro vermiş: Masturbasyon...
Cinsel terapist olarak görev yapan ve sporcuların cinsel hayatı ile ilgili kitap yazan Vera Ribeiro, Dünya Kupası esnasında kamplardan dolayı futbolcuların aileleriyle görüşemedikleri ve cinsel yaşamlarının sekteye uğrayacağını belirterek "Eğer teknik direktörümüz Fernando Santos futbolcularının stresle baş etmesi için masturbasyon yapmasına izin verirse, oyuncularının performanslarının da artacağını görecektir." diye Rusya'da başarının sırrını vermiş...
Bakalım Rui Patricio eşinin bu tavsiyesini takım arkadaşlarına ve hocasına anlatacak mı ve İspanya, Fas ve İran'ın yer aldığı grupta Portekiz neler yapacak? Masturbasyon Dünya şampiyonluğunun yolunu açacak mı?
Yazı: ultras/Movement Saat 16:25
Dosya: Dünya Kupası
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder