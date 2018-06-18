18 Haziran 2018 Pazartesi

Hırvatistan:2-0:Nijerya


Ve sahne benim gönlümü kaptırdığim Hırvatlardaydi... Gündüz saatlerinde Arjantin-İzlanda berabere kalınca Modric'in çetesi liderlik için sahaya çıktı Nijerya karşısina ve istediğini de aldı doksan dakika sonrasında. Afrikalı kartallari hep Amokachi'li Okacha'li günlerdeki gibi hatırlıyorum da bu seneki takım çok cılız çıktı, pek zorluk çıkaramadı damalı formalilara... Bir de Zlatko Daliç iyi hoş ama ben Biliç'i takımın başında görmek isterdim doğrusu... Siz istemez misiniz?









Yazı: ultras/Movement Saat 18:01

Dosya: ,

Bookmark and Share

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Blog Widget by LinkWithin

 