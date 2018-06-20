20 Haziran 2018 Çarşamba
Portekiz:1-0:Fas
Olmayınca olmuyor demek... İspanya karşısında Ronaldo'nun önderliğinde "kafa kafaya" bir maç oynayan son Avrupa Şampiyonu Portekiz önünde kelimenin tam manasıyla tek kale top oynayan Fas, Ronaldo'dan yediği golü çıkaramadı ve turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldı. Cristiano Ronaldo bugün attığı golle Milli Takım formasıyla 85 gol atmış oldu ve bir İran'lı Ali Daei'den sonra ulusal takım adına en fazla gol atan oyuncu olmuş oldu. Fas'ın hocası Renard Herve İran mağlubiyeti sonrası "Bir takım kaybetmişse, hocanın yanlış yaptığı bir şeyler vardır" diyerek gol yollarındaki sorunu çözmek için El Kaabi yerine Yeni Malatyalı Boutaib'le başladı ama o da gol yollarına çözüm olmadı. Aslında hücüm hattı çok zengindi Afrikalıların, Belhanda, Amrabat, Ziyach ve Boussoufa gibi teknik becerisi yüksek topçular vardı ama ceza sahasında topla onlar buluşamadı, hep pozisyonlar savunmacı Benatia'nin önüne düştü, o da 4-5 şuttan bir tanesinde kaleye isabet ettiremedi. Şanssızlık mı , "kazmalık" mı desek artık... Galatasaraylı olarak karşılaşmalara bakınca, Belhanda biraz daha parlasa ve iyi bir fiyata elden çıkarabilseydik, hiç de fena olmayacaktı ama bir kaç gün sonra son bir maç oynayacak ve evine dönecek. İşin iyi tarafından bakarsak da, gitsin tatil yapsın ve sezon hazırlık kampına yetişsin... Fatih Terim, bu sene umarım onu adam eder... Belhanda demişken, Fas adına en önemli iki tehlikeyi de bizim 10 numara yarattı ama Rui Patricio topların kale çizgisini geçmesine izin vermedi.
Maç öncesi takımlar sahaya çıktığında Amrabat'ın kafasında koruyucu bir başlık vardı ve TRT Spor'un spikerlerinden Veli Yiğit yanındaki yorumcuya "Amrabat bu başlığı neden taktı acaba? Bir fikrin var mı, aksesuar olabilir mi?" diye bir soru sordu. Tuhaf! Biz elimizden geldiğince tüm maçları seyretmeye çalışıyoruz da senin işin bu, sen Fas-İran maçını izlemedin mi? Amrabat'ın başını önce rakibine, sonra da düşerken yere vurduğunu ve bundan dolayı sahadan çıkıp oyuna kardeşinin girdiğini bilmiyor musun? İş gereği maçı izlememiş olabilirsin, kaçırmış olabilirsin de işine saygından dolayı müsait bir zamanda tekrarını izlesen fena mı olurdu?
Yazı: ultras/Movement Saat 17:41
Dosya: Dünya Kupası, Maç Günü
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