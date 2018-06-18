18 Haziran 2018 Pazartesi
Peru:0-1:Danimarka
Güney Amerikakilarin gösterişli ve dağınık oyun anlayışına karşı Avrupalıların sistemli ve sıkıcı taktik mücadelesinin galibi Danimarka oldu. 36 sene aradan sonra Dünya Kupası oynayan Peru'nun bir gol haklariydi, VAR çalıştı, devre biterken o arzulanan gole penaltı ile yaklaştılar da Cueva topu auta attı. Kırmızı şeritliler Scmeichel'i geçemezken, Vikingler Poulssen'le üç puanı almasını bildi..
Yazı: ultras/Movement Saat 17:51
Dosya: Dünya Kupası, Maç Günü
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