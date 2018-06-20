20 Haziran 2018 Çarşamba
Rafa Marquez'e Amerikan Yasakları
Almanya maçının son dakikalarında oyuna giren ve böylece beşinci Dünya Kupasında da boy göstererek Carbajal ve Matthaus'un rekoruna ortak olması Meksika milli takım kaptanı Rafael Marquez'in maçın adamı olması, takım arkadaşlarıyla aynı sudan içmesi ya da maç sonu röportaj vermesinin yasak olduğunu biliyor muydunuz?
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı tarafından Meksikalı uyuşturucu kartellerine para akladığı suçlamasıyla kara listeye alınan Marquez'in Amerika ile ilgili olan herşeyle bağlantı kurması yasak. Örneğin Meksika milli takımının su içtiği Powerade markasının Coca-Cola ürünü olması sebebiyle o sulardan içmesi ya da takımın idman malzemelerinde Coca-Cola reklamının yer almasından dolayı Rafa Marquez'in bu kıyafetleri giymesi de yasak. Yasaklar bununla da bitmiyor tabii, milli takım kaptanı Dünya Kupasında ne yaparsa yapsın maçın adamı seçilemez, sebebi de "Man of the Match"in sponsoru Budweiser ve o da bir Amerikan markası. Bitti mi, biter mi, sarmış Amerikanlar her tarafı, röportaj yapılırken de etrafında Amerikaya ait bir yazı çizi olmayacak ve basın toplantısında yer alıyorsa moderatör Amerikan vatandaşı olmayacak... Emektar topçunun Amerika'ya ait otellerde kalamaması, Federasyondan prim alamaması gibi yasakları da belirterek bitirelim yazımızı... Unutmadan, Marguez bu suçlamaları kabul ediyor mu? Tabii ki, hayır! Bir avukatlar filosu ile kendini savunmaya çalışıyor Amerika mahkemelerinde ama işinin kolay olduğunu söylemek hayalcilik olur...
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder