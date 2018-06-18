18 Haziran 2018 Pazartesi
Fas:0-1:İran
Fas'in Ziyach, Harit,Belhanda ve Amrabat gibi hücum ayakları ile "fiyakalı" başladığı ama aradığı golü bulamayınca 30. dakikadan sonra durulduğu ve seyredenlerin uyumamak için göz kapaklarını mandallarla tutturduğu maçta, futbolun adaletinin olmadığını uzatma dakikalarında Faslı Bouhaddouz'un kendi kalesine attığı golle görmüş olduk. Bir de sakatlanan Nordin Amrabat'in yerine kardeşi Sofian'in girmesi ve maçı Cüneyt'in yönetmesi arşivlik olarak notlarda yer edinsin...
Yazı: ultras/Movement Saat 01:37
Dosya: Dünya Kupası, Maç Günü
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