18 Haziran 2018 Pazartesi

Hanımdan İzin Alamayınca

Eşi Dünya Kupasına gitmesine izin vermese de arkadaşları karton maketini yapıp Meksikali taraftarı Rusya'ya getirmiş...

Yazı: ultras/Movement Saat 00:51

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