18 Haziran 2018 Pazartesi

Mısır:0-1:Uruguay


Salah'in kulübede olduğu, meşin yuvarlağın Cavani ve Suarez'e inat kale çizgisini geçmek istememesi ve bu maçta gol olacaksa kafayla Godin'den gelir derken onun partneri gencecik Gimenez'in takımını ipten aldığı maç olarak hatırlayacağınız Rusya 2018 Dünya Kupası'nin ikinci maçını...






Yazı: ultras/Movement Saat 01:26

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