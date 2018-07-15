15 Temmuz 2018 Pazar
Fransa:4-2:Hırvatistan
Olmadı...
Her zaman hak eden kazanmıyor bu oyunda...
Futbolun ilahları her maçta adil davranmıyorlar...
Bazen sadece sahada durup, kaleni savunup şampiyon olabiliyorsun...
Bir Yunanistan hatırlıyorum böyle Avrupa Şampiyonu olmuştu, bir de finalde özellikle maçın ilk devresi rakibinin kalesine gitmeden, tek şut dahi atmadan Fransa 2-1 önde kapayıp, finali 4-2 kazanmasını bildi.
Oysa, Hırvatlar daha ulusal marşın başlamasıyla oldukça hırslı gözükmüşlerdi. "Haydi, haydi" diye bağırıyordu arenaya çıkmış gladyatörler gibi kaptan Modriç milli marşın bitiminde yumruklarını sıkmış bir şekilde arkadaşlarına. Oyuna da öyle başladılar, sağlı sollu ataklarla baskı kurdular Fransa yarı sahasında, Striniç'le Perisiç'le pozisyonlar da buldular. Maç Hırvatların kontrollerindeydi, tüm ikili mücadeleleri Daliç'in takımı kazanıyordu, "horozlar" şaşkın ördek gibi ne yapacağını bilmez bir haldeyken, Arjantinli hakem Nestor Pitana Fransızlara bir serbest vuruş armağan etti. Penaltılarda, kırmızı kartlarda VAR sistemine başvuruluyor da, böyle pozisyonlarda hakemlerin yapacağı hatalar futbolun adaletini sarsmıyor mu? O hatalı pozisyonun sonucu gol olunca daha da fazla can yakıyor, Fransızların Griezmann'ın ortasında Mandzukiç'in kendi kalesine attığı golde olduğu gibi.
Hiç ummadığı anda geriye düşen Hırvatlar, daha önceki maçlarda olduğu gibi yine oyundan düşmediler, beraberlik için gittiler Lloris'in kalesine, Rakitiç'le kaçırdılar ama Perisiç yine sahneye çıktı, harika bir sol ayak vuruşuyla beraberliği sağladı. Golde Modriç'in serbest vuruşu ceza sahasına atar gibi yapıp, bir an bekleyip boşta kalan kenardaki Vrsaljko'ya orta yapması alkışlanacak zeka ürünüydü... Hırvatlar galibiyet için baskısını arttırırken, Fransızlar oyun anlayışını değiştirmedi, savunma yaptı da, kalecinin yapmış olduğu uzun bir degajda Vida topu gereksiz yere kornere attı ve Fransızlar ilk köşe atışını 38. dakikada yakaladı. Topun başına yine Griezmann geçti yaptığı ortada Perisiç'in eline çarpan topta Pitana önce aut verdi, sonra VAR'dan gelen uyarıyla ekrana bakmak için gitti. 3-4 dakika ekrana bakıp karar veremeyen, tam sahaya dönerken son bir kez daha geri dönüp ekrana bakan hakem, penaltı kararı verdi. Bir hakemin pozisyonu seyredip seyredip karar verip saha dönmesi, sonra birden aklına bir şey takılmış gibi geri dönüp tekrar bir kez daha pozisyonu izleyip penaltı vermesi, o pozisyonun hakemin aklında da penaltı olmadığı ama gelebilecek baskıdan korktuğu için penaltı çalmasıdır.
Griezmann'ın penaltı golüyle tekrar geriye düşen Hırvatlar, bir dakika dahi geçmeden beraberliği sağlıyorlardı ki Rebiç ceza sahası içinde topu ıskaladı. %61'e %39 Hırvatların topa fazla hakim olmayla bitirdikleri ilk devrede Modriç ve Rakitiç, Pogba ve Kante'yi tamamen oyundan sildi.
İkinci devreye de çok baskılı başladı Hırvatlar, Fransızlardan daha çok istiyorlardı kupayı kazanmayı da bu sebeple sanki maçın son dakikalarıymış gibi sağlı sollu saldırdılar Lloris'in kalesine, Rebiç'le Perisiç'le geldiler de hep Fransız kaleci başarılıydı o tehlikeli anlarda. Herkes Hırvat takımından gol beklerken, yine Fransızların hızlı bir kontra atağında top Pogba'nın önüne düştü, Fransız topçu vurdu ve rakipten dönen top şansına tekrar kendisinin önüne düştü ve Subasiç'in kalabalıktan göremediği köşeye meşin yuvarlağı atarak takımını öne geçirdi siyahi oyuncu. İki farklı geriye düşen Modriç ve arkadaşlarının moral motivasyon olarak bozuldukları dakikalarda, bu sefer de Mbappe ceza sahası dışından vurdu, bu vuruşta da Vida Subasiç'in görüşünü engelleyince 5 dakika içinde Fransızlar 3 farklı öne geçiverdiler. Deschamp'ın talebeleri farkı açacak mı derken, Lloris'in geri pasta Mandzukiç'e çalım atma teşebbüsü faciayla son bulunca Hırvatlar tekrar ümitleniyordu. Kalan dakikalarda Daliç yaptığı oyuncu değişiklikleri ile farkı azaltıp, belki de beraberlik arzuladı ama bu sefer istediğini alan Fransızlar oldu, kupanın sahibi olarak armalarına ikinci yıldızı taktılar...
Fransa, Rusya 2018'in şampiyonu olurken, Modriç de turnuvanın en iyi oyuncusu olarak Altın Topu havaya kaldırmış oldu... Tabii, final kadar final sonrası da dramatikti kaybedenler için, kupa seremonisinde birden yağmur başlamaz mı? Infantino hatıra madalyalarını takdim ederken, bir yandan Hırvatlar ağlıyor, bir yandan Cuhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ağlıyor, ve sanki gökyüzü de damalı formalılar için göz yaşı döküyordu...
Yazı: ultras/Movement Saat 22:10
Dosya: Dünya Kupası, Maç Günü
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