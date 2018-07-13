13 Temmuz 2018 Cuma
Yuri Cortez
Yuri Cortez'i tanır mısınız? Muhtemelen cevabınız "Hayır" olacaktır, zira ben de tanımazdım, ta ki Mario Mandzukiç 105. dakikada İngiltere'ye finali getiren golü atana kadar. Hırvatlar uzatma dakikalarında "Süper Mario" ile golü bulunca sevinçten taraftarının olduğu kale arkasına doğru koşarlar, Mandzukiç, Perisiç, Rakitiç derken diğer oyuncular ve yedek kulübesindekiler de bu sevince iştirak ederler. Hal böyle olunca oluşturdukları sevinç kulesi dayanamaz ve AFP için foto çekmekle görevli foto muhabir Yuri Cortez'in üstüne düşerler. "Bir foto muhabir için bulunmaz nimetti, tam önümde kutluyorlardı golün coşkusunu ama zamanla çoğaldılar ve üzerime yığıldılar" diye o anı anlatıyor tecrübeli basın emekçisi. "Daha önceleri savaş muhabirliği de yaptığım için o anda çok korkmadım, hatta makinenin deklanşörüne basmaya devam ettim, onların o coşkusunu en yakından yakalamak istiyordum" diye sözlerine devam eden Cortez, Hırvat oyunculara teşekkür etmeyi de ihmal etmemiş. "Beni ezdiklerini fark ettiklerinde, bana karşı oldukça nazik davrandılar. Elimden tutup beni kaldırıp, iyi olup olmadığımı sordular. Hatta bir tanesi o hengame içinde yere düşen gözlüğümü bulup bana verdi. Daha da ilginci Vida geldi ve beni alnımdan öptü. Her ne kadar Fransa için foto çekmekle görevli olsam da Hırvatların bu insancıl tutumundan dolayı finalde kalbim Hırvatistan için atacak"...
Sürekli yazıyoruz ya, Rusya'ya gelene kadar ve Rusya'da yaptıkları ile insancıl hikayelerden roman yazan Hırvatlar desteklenmeye değer. Eğer futbol tanrılarının da adaleti varsa, pazar günü o kupa Modriç'in ellerinde havaya yükselir...
Yazı: ultras/Movement Saat 16:12
Dosya: Dünya Kupası, O An
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