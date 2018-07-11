11 Temmuz 2018 Çarşamba
Fransa:1-0:Belçika
İkisine de pek sempatim yoktu, ben Uruguay ve Hırvatçıydım, biraz da Yuto'dan ötürü Japonya'ya meğillenmiştim. Fransızlar yarı finalde Muslera'yı üzünce, hele hele Mbappe'nin şımarık hareketlerini gördükçe çocukluğumda Tigana'yla Platini'yle sevmiş olduğum horozlardan iyice tiksindim. Aslında, tiksinmek yerine başka kelime kullanmak lazım zira Griezmann, Lloris, Pavard gibi efendi topçular da var ama, işte Mbappe çıkıyor, her şeyi yıkıyor. Bu gece de maçın son dakikalarında "karakterinden" kesitler sergilemeyi ihmal etmedi. Top ayağına yakışıyor ama adamlık, yok yok yok... Öte yandan başka bir "tiyatrocu" Neymar'ı evine yollayan Hazard ve arkadaşlarıylaydı bu gece kalbim, Belçika'nın kazanmasını istedim de, uzatma dakikalarındaki kontraları saymasak, tek atakla, bir kornerle gol yaptı Fransızlar ve final bileti aldılar. "Kırmızı şeytanlar" ise özellikle ilk devre çok üstün oynadılar, top çevirdiler, rakibi çıkarmadılar, üstelik 11 adamla savunma yapmaya mecbur bıraktılar ama Lloris, Uruguay maçında olduğu gibi yine günündeydi, gol olabilecek bir çok topu çıkarmasını bildi. Devre biterken biraz hareketlendi Deschamps'ın takımı ama yine de Courtois'i pek zorlayacak atak yapamadılar.
İkinci devre kaldığı yerden devam etti Fransızlar, biraz biraz gelmeye başladılar rakip kaleye ve Uruguay maçında olduğu gibi yine bir savunmacının kafasıyla maçı kendi lehlerine döndürecek golü buldular. Sonrası Belçika beraberlik için bastırdı da, olmadı, yapamadılar. De Bryune formda değildi, istekliydi ama ortaları arkadaşlarına gitmedi, paslarına ara pası yaptı rakipler, Chadli kanatlardan gelmeye çalışsa da Lukaku ezildi kaldı Fransızlar arasında. Hazard'ın çabası da yetmeyince, "buraya kadarmış" dedi Belçikalılar.
Önceki turda Fransa'nın elediği Uruguay'dan bir hakemin Fransa maçına verilmesi de tuhaf değil mi FIFA? Bence hiç olmadı, Cüneyt'i buraya verebilirdiniz, zira maçın hakemi Fransa aleyhine bir hata yaparsam, beni Uruguaylı olduğum ve intikam aldığım için suçlarlar stresi ile sürekli Fransa lehine düdük çaldı, hele ki gözü önünde Hazard'ın ceza sahası önünde düşürülmesine bir oyna deyişi var ki, evlere şenlik...
Son olarak bu Giroud nedir arkadaş yahu? Takımıma almam, rakipte sürekli oynasın diye üstüne para veririm... Şimdi ben bunu yazdım ya, bu herif çıkar bizim Hırvatistan'a finalde gol atar... ( Hırvatları da şimdiden finale çıkardım, hayırlı olsun...)
Yazı: ultras/Movement Saat 00:23
Dosya: Dünya Kupası, Maç Günü
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