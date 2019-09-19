19 Eylül 2019 Perşembe

Alanyaspor'a Dövmeci Sponsor


Günümüzde vücudunda dövme olmayan futbolcu neredeyse yok gibidir, hatta bırakın futbolcuyu çevremizde kolunda bacağında, sırtında ailesinden birinin adı, sevdiği takımın ismi ya da beğendiği bir fotoğrafı taşımayan kişi bulmak neredeyse imkansızdır. Bu dövme çılgınlığını paraya çevirmek isteyen Alanyaspor da kendi şehrinde faaliyet gösteren Cleopatra Ink ile "çorap" sponsorluğu konusunda anlaşma yapmış bugün. "Alanya'da doğdum, Alanya'da yaşıyorum ve burada para kazanıyorum, bu nedenle Alanyaspor'a destek olmak istedim" diye duygularını açıklayan şirket sahibi Halil İbrahim Karadere, şehirdeki diğer esnafların da turuncu-yeşilli takıma katkı sağlamalarını beklediğini söyledi...

Yazı: ultras/Movement Saat 21:53

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