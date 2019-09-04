4 Eylül 2019 Çarşamba
Topçu Var, Adam Var
Dün arabayla yol alırken Radyospor'da Özgür Sancar'ın programına denk geldim, Özgür bey transfer sezonunun bitimine iki dakika kala "son nefeste" Bursaspor'la sözleşme imzalayan Seleznyov'un menajeri ile röportaj yapıyordu ve menajer şöyle bir cümle sarf etti: "Bu çocuk çok dürüst bir kişilik. Türkiye'ye Bursaspor'un daveti üzerine imza atmaya geldiğinde, Süper Ligden de 2-3 takım kendisine talip oldu. Hatta bu takımlar Bursaspor'un teklif ettiği rakamın kat be kat fazlasını önerdi ama Yevhen Bursa için geldiğini belirterek, onların reddetti."
Bu diyalogları dinlerken aklıma bizim Diagne geliverdi birden, hani koca yaz boyunca transfer olmasını beklediğimiz, bir ara taraftara kızıp "Bir yere gitmiyorum" diye instagram hesabından mesaj yollayan ve transferin son günü Anderlecht'li yöneticilerle anlaşıp, forma numarasını belirlemeye kadar işi götürüp, son anda "Bir dakika, önemli bir telefon görüşmesi yapacağım, çıkabilir miyim? "deyip, soluğu Brugge'da alan Diagne...
İki futbolcu... İki golcü... Ama... Bir adam... Bir topçu...
Yazı: ultras/Movement Saat 15:44
Dosya: KaralamacA
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder