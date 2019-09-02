Standart Önemli Mesele

yazmıştım ultras/Movement bloga:
"Seri'nin pozisyonuna önce sarı kart gösteren Mete Kalkavan, VAR'dan görüntüleri izleyip kararını düzeltti ve Fil Dişili oyuncu kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüş oldu. Karar doğruydu, itirazımız yok ama lig daha yeni başlıyor ve bundan sonra başta Mete Kalkavan olmak üzere maç yöneten hakemlerin bu tür pozisyonlarda çıkaracakları kartları dikkatle izleyeceğim, bakalım bir standart olacak mı yoksa forma rengine göre mi karar verilecek. Bunu niye mi yazıyorum, aynı hakem geçen sene oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe maçında Dirar'ın rakibinin ayağına bastığı pozisyonda sadece sarı kartla yetinmişti, üstelik VAR'da uygulanıyordu o sezon. Mete Kalkavan'ın Beşiktaş-Trabzonspor maçında Quaresma'nın Yusuf'un ayağını kırarcasına yaptığı hamleye sarı kart vermesini de unutmadık da, o günlerde VAR yoktu bahanesine sığınılabilir."
Çocukluğumuzdan beri futbol izliyoruz, özellikle de amatör olsun, profesyonel olsun meşin yuvarlağın zıpladığını gördüğümüz yerde işi gücü bırakıp, seyredalıyoruz ve artık memleket dahilinde maç yöneten hakemleri iyice tanıyoruz. Sağolsunlar, değişmemişler, beni yanıltmadılar ve daha bir hafta geçmeden bir standartları olmadığını, forma rengine göre karar verdiklerini gösterdiler. Mete Kalkavan ve Mustafa Öğretmenoğlu (VAR) değildi Beşiktaş-Rizespor maçını yöneten ama N'Koudou'nun rakibinin bileğine Sari'nin pozisyonun "ikizi" gibi basmasına Yaşar Kemal Uğurlu ve Koray Gençerler (VAR) sarı kart ile ceza verdiler... Galatasaraylı yapınca kırmızı, Beşiktaşlı yapınca sarı... Hani standart? Yoksa oyun kuralları mı değişti?
Video için de adres burada: https://twitter.com/i/status/1167904689012137984
2 Eylül 2019 Pazartesi
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