19 Eylül 2019 Perşembe
Dimitar Berbatov Yeşil Sahalara Veda Etti
Bulgar futbolunun yetiştirmiş olduğu en özel yeteneklerden biri olan ve son olarak Hindistan'ın Kerala Blasters takımında forma giyen Dimitar Berbatov 38 yaşında aktif futbolculuk hayatına veda ettiğini açıkladı. Dokuz sene önce bugün Manchester United formasıyla Liverpool karşısında hattrick yapan Berbatov, bu özel günde futbolu bırakırken, İnstagram hesabında şöyle bir açıklama yaptı:
"Bu özel günde, eğer özelliğini bilmiyorsanız hikayelere bakın, sizinle uzun zamandır yapmayı planladığım ama yapamadığım ve neden yapamadığımın nedenini bilmediğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Biliyorum bazılarınız benim çok önceden emekli olduğumu düşünüyordur ve şimdi de zaten kulüpsüzdün Berbatov diyordur ama ben bir senedir takım bulmaya çalıştım... Ama olmadı...
Bazıları bir şey söylemem gerektiğini söyledi, hatta eve döndüğümde bir veda mesajı yayınlamam gerektiğini belirttiler. İşte şimdi bunu yapıyorum...
Son maçım bir sene önceydi ve şimdi bitirmenin en uygun zamanı olduğunu düşünüyorum. Ama bu asla futbola bir veda değildir çünkü öyle ya da böyle bu oyunun içinde kalacağım. Şimdi sadece 20 yıllık profesyonel aktif futbolculuk kariyerimin sona erdiğini söylemenin zamanı.
Futbolu özleyeceğim. S..timin futbolunu özleyeceğim. Herşeyi, maçları, antrenmanları, golleri, hazırlıkları, baskıları, takım arkadaşlarımı ve.... gol attığımda taraftarın coşkusunu...
Dünyanın en iyileriyle birlikte oynamak için çok şanslıydı ve de çok çalıştım. Özellikle de küçük bir ülkeden çıkmış bir futbolcu olmak bu şerefi benim için daha da özel kıldı.
Çıkışlarım olduğu kadar, inişleri de gördüm kariyerimde, bir çok gol attım, kupalar da kazandım, istediğim gibi oynadığım, istediğim golleri attım.
Benim gelişmeme yardımcı olan ve hayalini kurduğum futbolcu olmamı sağlayan herkese teşekkürler... Eski takım arkadaşlarım, hocalarım, teknik ekibe çok teşekkürler ediyorum.
Bazen benimle çalışmanın çok kolay olmadığını biliyorum ama formasını giydiğim takımlar için elimden geleni her zaman yaptım.
Umarım hepiniz benim sahadaki mücadelemi beğenmişsinizdir.
Ve kahretsin bütün bu insanları özleyeceğim çünkü futbolu çok seviyorum. Ve eminim ki siz de beni çok özleyeceksiniz.
Herşey için teşekkürler...
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