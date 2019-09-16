Standart Önemli Mesele #2

September 16, 2019
Mete Kalkavan'ın Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasında Sari'ye VAR yardımıyla gösterdiği kırmızı kart sonrası ""Seri'nin pozisyonuna önce sarı kart gösteren Mete Kalkavan, VAR'dan görüntüleri izleyip kararını düzeltti ve Fil Dişili oyuncu kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüş oldu. Karar doğruydu, itirazımız yok ama lig daha yeni başlıyor ve bundan sonra başta Mete Kalkavan olmak üzere maç yöneten hakemlerin bu tür pozisyonlarda çıkaracakları kartları dikkatle izleyeceğim, bakalım bir standart olacak mı yoksa forma rengine göre mi karar verilecek. " demiştik blog yazımızda...
Önce Beşiktaş-Rizespor maçında benzer harekete kırmızı kart göstermeyen Yaşar Kemal Uğurlu standarttan sapmış oldu, iki hafta sonrasında da Mete Kalkavan Trabzonspor- Gençlerbirliği maçında Obi Mikel'in rakibine yaptığı sert müdahaleyi "kartsız" geçiştirerek kartlarında bir standart olmadığını ve forma rengine göre düdük çaldığını göstermiş oldu...
Lig daha uzun, maçları seyredeceğiz ve merak ediyorum bakalım daha nice ne "absürtlüklere" tanık olacağız...
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