7 Eylül 2019 Cumartesi
Ergin Ataman ve Fatih Terim
Ergin Ataman'ı bilir misiniz?
Bilirsiniz tabii...
Peki, hatırlar mısınız Ergin hocanın kazandığı Türkiye Basketbol Şampiyonluğunu...
Hani bir kaç ay evvel kazandığı kupayı...
Yere göğe sığdırılamayan, büyük bütçelerle kurulan Orbadoviç'in Fenerbahçesi karşısında kazandığı "efsanevi" şampiyonluk...
Hani bütün final serisi boyunca iç saha dış saha Fenerbahçe seyircisinin Ergin Ataman'a küfrettiği ve Basketbol Federasyonunun son maçta Fenerbahçe taraftarına ceza verip, maça saatler kala "seyircisiz" oynama cezasının kaldırıldığı final maçı...
Hani finalin serisinin son iki maçı evvel Fenerbahçe başkan yardımcısının basın toplantısı ile Ergin Ataman'ı "karalayıp", kendi taraftarını "akladığı" seri...
Ne yapmıştı Ergin Ataman... Federasyonun aldığı kararı protesto etmek için maç boyunca "bench"te oturmuş, molalarda yardımcıları takıma taktik vermiş, Ergin hoca saha kenarında bir seyirci gibi olan biteni izlemiş ama Efes'in basketbolcuları Obradoviç tarafından büyük hırsla yönlendirilen rakibini "sürklase" etmişti...
Ergin Ataman'ı saf dışı bırakmak kupa almak için "ne yazık ki?!" işe yaramamıştı...
Ama...
Maalesef ders alan yok ki bu işlerden...
Şimdi de Fatih Terim'i "oyunun dışına" alıp Galatasaray'ı "öksüzleştirmenin" uzun yıllar hasret kaldıkları şampiyonluk kupasını kaldırmak için işlerini kolaylaştıracağını düşünüyor bazı "profesyonel organize kötüler"...
Transfer dönemi boyunca arzu ettikleri topçuları alamayan lakin Galatasaray'ın "az parayla çok oyuncu" aldığı yaz dönemini bir de dünyaca ünlü golcü Falcao transferi ile kapaması sonrası " Ulan bu adamları durdurmak lazım" diyen rakipler basarlar düğmeye ve Fatih Terim'e nedeni belli olmayan 4 maçlık men cezası çıkıverdi Disiplin Kurulundan... İşin daha vahim ve ilginç kısmı da cezanın 19.05 saatinde açıklanması...
Hesap da öyle güzel yapılmış ki, Disiplin Kurulu 4 maç ceza yazmış, Galatasaray buna itiraz eder Tahkime giderse, onlar da 1 maç göstermelik taraftarın gazını alır ve Fatih Terim Fenerbahçe maçında takımının başında olamaz...
Hesap bu mu?
Olsun be...
Ergin Ataman nasıl oturarak kazandıysa, Fatih Terim olmadan da Galatasaray Ali Sami Yen'de rakibini boğacaktır...
Hoca yedek kulübesine ceketini assa bile Galatasaray o derbiyi kazanıp, "oyunu bozacaktır"...
Ve mayıs ayında yine Galatasaray şampiyonluk turu atarken, "bazıları" her zaman yaptıkları gibi taraftarlarını hangi masallarla uyutacaklarını düşünüp duracaklar...
Yazı: ultras/Movement Saat 14:42
Dosya: KaralamacA
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