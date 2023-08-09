Galatasaray:1-0:Zalgiris

"İlk elin günahı yoktur" dedik, deplasmanda 2-2 biten maçın rövanşında yeni adıyla Rams Park olan Ali Sami Yen stadında hesabı kesme vakti...
En ucuz biletin 500 lira olduğu maçta, yaz tatili de olmasına rağmen hatırı sayılır bir kalabalık vardı. 3-4 gün evvel de yeni transferlerin imza töreninde 35 bine yakın taraftarın olması, bu sene Galatasaray'ın kapalı gişe oynayacağına bir işaret, tabi iyi sonuçlar geldikçe, zira bir önceki yazıda da belirttiğim üzere yeni nesil başarıyı seviyor, "vefa" kelimesi artık sadece bir semt adı olarak kalmış.
Rakibin çok zayıf olması, Galatasaray'ın zaten güçlü olan kadrosuna yaptığı transferler, ezeli rakibine attığı transfer çalımları ile iki takım arasındaki farkın sahaya da yansıması bekleniyordu. Oyun olarak yansıdı da skorbordu Mertens'in 3 gole değer füzesi dışında değiştiren bir gol olmadı...
Zalgiris ilk maçta yaptığını biraz daha geliştirip 1 kaleci-5 savunma-5 ön libero gibi bir dizilişle oynadı, Oyewusi bile orta sahayı pek geçmeye niyeti yoktu. Gerçi yine rakibin maç boyu bulduğu 3 atağın ikisinde onun adı vardı, ilk devre bir top taşıdı, altı pas içinde kötü vurdu, ikinci yarı Abdülkerim ve Angelino'yu peşine takıp sürüklediği atakta Muslera başarılıydı. Bir pozisyonu da Muslera hediye etti, uzaktan atılan şut kaleyi bulmadı. Oyewusi demişken, 24 yaşındaki bu topçu Zalgiris'te çok cüzi rakama top koşturuyordur, bizim Anadolu kulüpleri Nijeryalı forveti alıp, hem takımlarına katkı sağlayabilir, hem de 1-2 seneye İstanbullulara milyon eurolara "okutabilir".
Rakibim katı savunmasını Angelino ve Boey'in destekleri ile kanatlardan açmaya çalıştı Galatasaray, oradan başarılı olmayınca Kerem ve Mertens'in Halil'le ver kaç yapıp ceza sahasına girmeye çalıştı ama oralarda hep "trafik" yoğundu, hareket alanı çok az bulundu. İlk şut 14te Mertens'le geldi, orta sahadan aşırtma denedi olmadı, Oliviera uzaktan füze yolladı kaleci yumrukladı ama 30. dakikada Kerem'in kornerden ceza sahası dışına yolladığı topa Mertens'in volesi şimdiden Puşkaş Yılın Golü için aday listesine girdi bile. Mertens'in gol sevincinde gol sopasıyla topa vurur hareketi ise sonra orta çıktı, oysaki maçtan önce Mata Belçikalıya gol atacağını söylemiş, o da arkadaşına hediye etmiş golü...
Mertens'in golü Galatasaray'lı oyuncuları rahatlatırken, tribünler de bir Avrupa maçı klasiğine başlamıştı bile: Dağ Başını Duman Almış, Gümüş Dere Durmaz Akar...
İkinci devreye Halil'in yerine Yunus'la başlayan Galatasaray, yine rakip kalede pozisyonlar buldu, Berkan ve Mertens ile tabelayı değiştirmeye çok yaklaştı ama Gertmonas başarılıydı, sarı-kırmızılılar ise biraz şanssız... İlerleyen dakikalarda Morutan ve Bakambu'nun da sahne alması Galatasaray'ın enerjisini yüksek tutmak anlamında önemli hamlelerdi Okan Buruk'tan...
STAT: Rams Park
HAKEMLER: Willy Delajod, Erwan Finjean, Cyril Mugnier
GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Oliveira (Dk. 69 Midstjö), Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Bakambu), Mertens (Dk. 79 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Kaan Ayhan), Halil Dervişoğlu (Dk. 45 Yunus Akgün)
ZALGİRİS: Gertmonas - Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff (Dk. 75 Karashima), Kendysh (Dk. 89 Verbickas), Gorobsov, Mamic (Dk. 59 Vilhjalmsson), Golubickas, Oyewusi
GOL: Dk. 31 Mertens (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Mertens, Kaan Ayhan (Galatasaray), Bopesu, Oyewusi, Hnid (Zalgiris)
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