Olimpija Ljubljana:0-3:Galatasaray

Teşekkürler SSport, çok teşekkürler...
Bizlere güzel bir nostalji yaşattın. Çocukluk yıllarımıza döndük, Cine5'i şifreli izlerdik, karıncalı bir görüntü ve sadece ses gelirdi, gözlerimiz bozulurcasına maç takip ederdik.
Dün gece de sanal reklam almak uğruna yayının donmasına göz yumuldu ve Galatasaray taraftarı takımının deplasmanda oldukça üstün oynadığı ve taraftarına zevk verdiği bir maçı sinirler içinde küfürler ederek seyretmek zorunda kaldı... Bir de parasını verdiği halde, karşılığını almayarak...
Maça dönersek, Zalgiris maçından farklı olarak sol kanada Angelino'nun yerine Kazımcan ve forvette Bakambu ile başladı Galatasaray. Yine rakip sahada basan, kaptığı toplarla gol arayan bir Okan Buruk takımı varken, ev sahibi de hiç kapanma derdinde değildi, onlar da güçleri yettiğince bildikleri oyunu oynamaya çalışınca pozisyonların olduğu bir maç seyretti "seyredebilenler"...
Geçen sezon şampiyonluk kutlamalarında Şampiyonlar Ligi müziği çaldırıp hedefini gösteren Kerem'le de erken golü buldu Galatasaray. Maçın iyilerinden Barış Alper'in kazandığı ve getirdiği topta "sihirbaz" Kerem ayak içi plase ile perdeyi açıyordu. Geriye düşen Olimpija taraftarının desteği ile beraberlik kovaladı ama karşılarında Muslera vardı. Bir pozisyonda golü de buldu ev sahibi ama maçın hakemi Ekberg, Nelsson'a yapılan faulu görmemezden gelmedi, üstelik Ljubljana doğumlu UEFA başkanı Ceferin'in gözü önünde, eyyam yapmayan hakemlerin hastasıyız...
İkinci devreye de golle başladı Galatasaray desek yeridir zira 47. dakikada Mertens ara pasla Barış'ı koşturdu, kaleciden seken top yine Mertens'in önüne düştü ve onun plasesinde fark ikiye çıkıyordu. Golün arkasında rakip dağılırken, Galatasaray farkı açacak pozisyonlar buldu, bir tanesinde Bakambu-Kerem birbirlerini bozdular topu boş kaleye yuvarlayamadılar, 5 dakika sonrasında Mertens'in ortasında Abdülkerim kafayla topu ağlara yolladı da VAR ofsayt için hakemi ekrana çağırdı, Abdülkerim'in hamile eşine armağan ettiği gol geçersiz sayıldı. Yine 5 dakika sonra Nelsson kornerden topu ağlara yolladı da yine ofsayt bayrağı havada sallanıyordu.
Galatasaray sanki iç sahada oynar gibi "güle oynaya" dakikaları sayarken, 73. dakikada Bakambu'nun yerine Icardi sahne alıyordu. Icardi sahadaydı ama SSport'un yayınından pek de kendisini izleyemedik ama maçın bitimine yakın 90+7de Icardi'nin sağ kanada Boey'e yardıma gelmesi, hem de skor 3-0 iken, Arjantinli topçunun takıma bağlılığını göstermesi açısından unutulmazdı...
Rahat giden maçta Zalgiris deplasmanından sonra Ljubljana'da fileleri havalandıran Halil Dervişoğlu da Icardi, Zaniolo, Bakambu, Zaha, olası Tete transferi sonrası ileri uçta ben de varım mesajı yolladı Okan hocaya...
STAT: Stozice
HAKEMLER: Andreas Ekberg, Marcus Lundgren Klitte, Niklas Nyberg
OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidovsek - Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro (Dk. 86 Jakupovic), Seslar (Dk. 86 Nukic), Posavec (Dk. 77 Gavric), Fedida (Dk. 46 Motika), Bristric (Dk. 65 Pedro Lucas)
GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 63 Dubois), Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 87 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 75 Yunus Akgün), Kerem Aktürkoğlu, Bakambu (Dk.75 Icardi)
SARI KARTLAR: Oliveira, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Motika, Jakupovic (Olimpija Ljubljana)
GOLLER: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 48 Mertens, Dk. 90+1 Halil Dervişoğlu
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