R.I.P Michalis Katsouris

Futbol şiddeti maalesef bir taraftarın daha hayatına mal oldu.
Dün gece Atina'da AEK'nın mabedi olan Ayasofya Stadında ya da sponsorlarının taktığı isim olan OPAP Arena'da AEK ve Dinamo Zagreb son idmanlarını yapmış, hocalar basın karşısına çıkmış ve herkes salı gecesi oynanacak olan maça konsantre olmuşken, OPAP Arena etrafındaki esnaf ve semt sakinlerinin polisi aramalarıyla orta çağdan kalma savaş sahnelerini andıran görüntüler medyaya yansıdı ve saatler ilerledikçe de kötü haber internet sitelerine düştü: Dinamo Zagreb ve AEK taraftarları arasında çıkan çatışmada 29 yaşındaki Michalis Katsouris hayatını kaybederken, bir çok taraftar vücutlarına aldıkları darbeler sonrası hastaneye kaldırıldı...
Peki, olaylar nasıl gerçekleşti, önlenemez miydi?
AEK ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi UEFA, deplasman takımının Atina'ya seyirci getirmesini yasaklamıştı. Tabii, sorunların çözümünde yasaklamanın bir işe yaramayacağı, hatta işleri daha da çözülmez duruma getirdiği bir kez daha, hem de bir insanın canı pahasına görülmüş oldu. Dinamo Zagreb'in Bad Blue Boys (BBB) grubu, Panathinaikos'lu kankaları ile iş birliği yapıp, Airbnb'den evler kiralayıp, "turist" olarak Atina seyahati planlarlar. 100den fazla taraftar minibüs ve özel araçlarla Arnavutluk sınırından geçip Atina'ya gelirler. Yol üzerinde peşi sıra geçen Hırvat plakalı araçlar yoldaki vatandaşların dikkatini çeker de Yunan polisi bu işi pek ciddiye almaz. Oysa ki 2 gün önce Hırvat yetkililerden Yunan meslektaşlarına gelen resmi belgede şöyle yazmaktadır:
"8 Ağustos 2023 Salı günü saat 21.45'te OPAP Arena'da AEK-GNK Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynanacaktır. Hırvat emniyet birimlerinin güvenilir ve doğrulanmış kaynaklardan aldığı bilgiye göre 150 kadar Dinamo Zagreb taraftarı ülkenize gelecek, bunların 100e yakını organize olan Bad Blue Boys grubu mensubu ki, bu taraftarlar Panathinaikos taraftarı tarafından karşılanacak, bazıları kendi tuttuğu Airbnb evlerinde kalırken, bazıları Panathinaikos'un dernek binalarında konaklayacak"
Bir gün sonra ise Yunan emniyeti yerel birimlerine şöyle bir belgeyi gönderir:
"AEK ve Dinamo Zagreb arasında oynanacak maçla ilgili daha önce elimize gelen bilgilere ek olarak, AEK taraftar grupları taraftarlarını OPAP Arena çevresine kombine bileti dağıtmak için davet etmektedir."
Aslında bu iki bilgi dikkatle incelenip, gerekli güvenlik önlemleri alınsa, belki bugün taraftar şiddeti yerine maç konuşulacaktı başkent Atina'da ama görevi olanlar işlerini "hafife" alınca, geriye evladını kaybetmiş bir ana, ertelenmiş bir maç, tutuklanan 100e yakın taraftar ve görevden alınan emniyet mensupları kalıyordu.
Dün geceye dönersek, çeşitli yollarla Atina'ya gelen BBB üyeleri, Pao'lu "dostları" ile buluşup, bir kaç bira içtikten sonra, metro ile OPAP Arena etrafına giderken, ellerinde meşaleler, tezahüratlar eşliğinde etrafa saldırmaya başlarlar, hatta işi daha ileri götürüp OPAP Arena'ya girmeye yeltenirler. Görgü tanıklarının ifadesine göre, polisin o anda orada olması olayları başlamadan önlemeye yetecekken, ancak yarım saat sonra olay yerine gelmiş Yunan emniyeti. Tabii, bu esnada 200 cıvarındaki "deplasman" taraftarına karşılık evlerini savunan 20-30 AEK taraftarı da kalabalıklaşmaya başlayınca molotof kokteyler, taşlar, sopalar, sandalyeler, ne varsa havada uçuşmaktaymış. O esnada bıçaklar da devreye girince 29 yaşındaki Michalis Katsouris çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş.
Bu olaylar sonrası bugün oynanacak olan karşılaşma Ağustos 18-19 tarihine ertelenirken, UEFA'dan gelen bilgiye göre Hırvatistan'da yapılacak olan rövanş maçı da önümüzdeki hafta ilk maç olarak seyircisiz oynanacak.
Yunan emniyeti şimdi bir yandan olayın faillerini yakalamakla uğraşırken, bir yandan da 16 Ağustos'ta Manchester City ile Sevilla arasında oynanacak olan UEFA Super Kupa maçında hem İngiltere hem de İspanya'dan gelecek taraftarlar arasında benzer olayların çıkmaması için alınacak önlemleri düşünmekte.
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