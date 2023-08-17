Sen De Şimdi Herkes Gibisin

Milot Rashica'yı geçen sezon eylül ayında tanımıştık. Galatasaray'ın ani bir transfer harekatı ile takıma kazandırdığı bir çok şöhretli oyuncuların arasında İstanbul'a gelenlerden biriydi Rashica...
Sessiz, sakin, mütevazi bir şekilde takımda yer edinmiş, oynadığı maçlarla, kimseye sataşmadan formanın hakkını vererek Galatasaray taraftarının gönlünde yer edinmişti.
O da Galatasaray'ı çok sevmiş, benimsemiş, şampiyonluk kutlamalarında "Oj Kosovë Oj Nana İme" (Ah Kosova Ah Annem) şarkısıyla çıkmış, bunun nedeni sorulduğunda :
"Ali Sami Yen, Galatasaray'ın kurucusu. Ve onun babası Arnavut kökenli Şemseddin Sâmi. Kutlamaya çıkarken çalan şarkıyı bu sebeple seçtim. Ayrıca şarkının sözlerinin bir kısmını Ali Sami Yen'in amcası Naim Frasheri yazmış. Müthişti." diye cevaplamıştı...
Galatasaray'ı o kadar benimsemişti ki, yaz aylarında Fenerbahçe'nin teklifini reddetmiş, sadece Galatasaray'da oynayacağını belirtmişti. Ama futbol profesyonel bir oyun, bazen duygusallık tribünde kalıyor, yönetimler ve teknik adamlar başka hesaplara girebiliyor ve Rashica ile Galatasaray taraftarı buluşamıyor, Kosovalı topçunun yeni adresi Beşiktaş oluyordu...
Galatasaraylılar üzülmüş, Milot da pek sevinçli değildi siyah-beyazlı kulübe gittiğine, zira uçaktan indiğinde karşılanma görüntülerinde yüz ifadesi her şeyi açıklıyordu...
O dakikaya kadar Milot'a bir lafımız yoktu, rakip takımda forma giyecek olsa bile efendiliğinden dolayı başarılı olmasını dilerdik ama bir açıklama sosyal medyaya düştü. Ne demişti Milot:
"Kartal, ulusal sembolümüz. Arnavutluk ve Kosova halkı için bir semboldür. Kartal işareti yaptığımızda bizi görenler kim olduğumuzu biliyor. Gollerimi kartal işareti yaparak kutladım, kutluyorum. Hepimiz için çok özel bir anlamı var."
İki ay önce Ali Sami Yen güzellemesi yapan Milot, şimdi kartal seviciliğine başlamış... Formaya rengine göre konuşmak sana hiç yakışmadı be Milot. Naim Frasheri'yi tanıdığına göre, şiirle aran iyi, o zaman Nazım Hikmet'i de tanırsın, biz de sana Nazım'dan bir şiirle veda edelim:
Büsbütün unuttum seni eminim
Maziye karıştı şimdi yeminim
Kalbimde senin için yok bile kinim
Bence sen de şimdi herkes gibisin
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder