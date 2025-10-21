Başakşehir:1-2:Galatasaray

Milli ara dönüşleri zordur, hele ki oyuncularının büyük bölümü ulusal takımlara giden hocalar için ilk lig maçına çıkaracakları kadro seçimleri gecelerin uykusuz geçmesi sebebidir. Sakat mı gelecek, yorgun mu dönecek, jet lag mı olacak düşünceleri arasında tek idmanla en ideal on bir seçmek pek de kolay değildir. Bir de oynanacak maç deplasmanda ise daha da zordur da ya maddi manevi çok şey ifade eden Şampiyonlar Ligi maçı varsa 3 gün sonra?
İşte Okan Buruk bu çıkmazlar içinde kazanması halinde "Adam haklı" denilecek, puan kaybında ise "istifa hashtagleri" açılacak rotasyonlu bir kadro ile adını efsanemiz Fatih Terim'den alan ve kendisi için de mutlu anıların olduğu Başakşehir stadına çıktı. Kalede Uğurcan vardı ama Singo'nun sakatlığında Sallai tekrar sağ beke gelirken, kart cezalısı Sanchez'in yerine taraftarın çok istediği "çaylak" Arda yerine "tecrübeli" Kaan oynuyordu. Onun partneri "Apokerim"di de sol bekte de rotasyon vardı: Jakobs yerine Eren. Torreira'nın bu maçlık partneri Sara olurken, onların önünde "futbolu bulan adam" İlkay görev alacaktı. Türkiye Ligini "zayıf" gören Nagelsmann tarafından ulusal takıma çağrılmayan Sane Yunus'tan formayı alırken, Nijerya forması ile hattrick yapan Osimhen yerine milli arayı Kemerburgaz'da antrenman yaparak geçiren İcardi vardı. Sol kanatta da Barış'ın enerjisinden yararlanmayı planlamıştı Okan Buruk.
Ev sahibi Nuri Şahin için de "beyaz sayfa" anlamında bir maçtı. Başakşehir iç sahada hiç kazanamamış, eski hoca ile yollar ayrılmış, yeni hoca için de milli arada iyi hazırlık yapıp, yepyeni bir başlangıç yapmak demekti lideri yenmek. Kadrosu hiç de fena değildi, hocası da genç neslin öne çıkan teknik adamlarından biriydi Başakşehir'in...
Hakem Atilla Karaoğlan ilk düdüğü çalar çalmaz İlkay'ın ara pasında Icardı biraz daha dikkatli olsa Galatasaray 1-0 başlayacaktı maça da tabela değişmese de oyun içinde deplasman ekibinin üstünlüğü göze çarpıyordu. Galatasaray belki dakika başı rakip kaleye gelip, ev sahibini bunaltmasa da oyun alanına yayılışı, topçuların konsantrasyonu ile Başakşehir takımına istatistik dili ile 0.0 xG verdi ilk devre kalesinde. Öte yandan Sara'nın eski günlerinden pasajlar sergilediği ki 20 dakikada Muhammed'in de harika çıkardığı şutu müthişti, İlkay'ın Mertens'i aratmayan performansı ile Galatasaray nakış gibi işleye işleye oyunu elinde tuttu. Kaan'ın savunma arkasına Sane'ye attığı pas maçın gelecek dakikaları için jenerik gibiydi; Sara'nın ortasında Barış'ın kafa pası ile Icardi az kalsın tabelayı değiştiriyordu ve bir dakika sonra Sane'nin "beklenilen çalımları" ile ceza sahasına girip İlkay'a "al da at" pasını rakip savunma iki adamla duvar örerek engellerken, savunmanın nefes almak için duracak dakikalar geçmeden İlkay'ın Barış'ın önüne yuvarladığı topta Barış'ın şutunda Muhammed'i "futbolun ilahları" korumuştu ama devrenin uzatma dakikaları oynanırken sarı-kırmızılılar aradığı golü "Bu Sane de Zaha gibi tutmayacak" denilmeye başlayan Alman yıldızı ile buldu. Hem de ne gol! Maçın iki iyisi Sara ve İlkay birlikte "pişirdikleri" pastanın çileğini Sane koyuyordu.
İlk yarı yokları oynayan Başakşehir takımında soyunma odasında Nuri Şahin'in "fırçası" işe yaramış olmalı ki onlar da yeni devreye golle başladılar ama uzun bir bekleyişin ardından VAR'dan ofsayt kararı çıkıyordu. Shomurodov'un sevinci yarım kaldı ama çeyrek saat sonrasında savunma arkasına atılan bir topta Kemen'in asistinde Özbek golcü fileleri havalandırıyordu. Ev sahibi topçular beraberliğin sevincini tam yaşayamadan Torreira'nın hızlıca başlattığı bir atakta, Sara'nın kadife pasında gecenin yıldızı Sane Muhammed'i bir kez daha avlıyordu. Galatasaray tekrar öne geçmiş, oyunda ipleri eline almıştı, bir de 70ten sonra Osimhen, Jakobs, Lemina ve Yunus gibi diri aslar oyuna girince psikolojik üstünlükle birlikte fiziksel güç de arttı ve farkı açacak pozisyonlar da geldi, özellikle Osimhen'in rakibinin üzerinden topu aşırtıp, plase ile kaleye yolladığı ve direkten dönen top ile Barış'ın pasında Jakobs'un şutu dikkate değerdi.
Bir kaç hafta evvel kafaların Liverpool maçında olduğu ve Uğurcan'la Alanyalı forvetler arasında geçen o malum maç akıllarda iken yine bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Galatasaray'ın Başakşehir karşısında derli toplu oyunu beğeni toplarken, Sane'nin iki golle dönüşü de gelecek adına Galatasarayseverler için umut vaad ediyordu.
Saha kenarında futbol adına kafa yoran iki teknik adam vardı, yeşil alanda yeteneklerini gösteren topçular ter akıtırken, maçın hakemi Atilla Karaoğlan ise bir çok Galatasaray maçında olduğu gibi felaket bir yönetim sergiliyordu. İlk devre Eren'in Ömer Ali'ye topla karışık müdahalesine sarı kart çıkarken, Okan hoca da itirazdan kart görüyordu. Yine Deniz'in Abdülkerim'e diklenmesinde Apo sarı kart görürken, Kaan Ayhan ise neden sarı kart gördüğünü anlamamıştı bile. Yine devamında hak arayan Günay Güvenç kartla cezalandırılmıştı. İkinci devre Torreira'ya çıkan sarı kart bir o kadar komikken, Başakşehir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde VAR'ın çizgiyi yanlış oyuncudan çekilmesi başka bir faciaydı. Maçın bitimine yakın Deniz'in Barış'ın ayağına basması ile çıkmayan ikinci sarı kart Atilla Karaoğlan'ın karnesine fena bir eksi olarak yazılırken, belki de tek isabetli karar uzatma dakikalarında Barış'ın rakibini çekmesi ile gösterilen sarı karttı.
Stat: Fatih Terim
Tarih: 18/10/2025
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran VAR: Sarper Barış Saka
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Festy Ebosele dk. 46), Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Jakub Kaluzinski, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo (Bertuğ Yıldırım dk. 80), Amine Harit (Nuno Da Costa dk. 46), Eldor Shomurodov
Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Bulut, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Ousseynou Ba, Ivan Brnic
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ismail Jakobs dk. 74), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Mario Lemina dk. 74), Leroy Sane (Berkan Kutlu dk. 86), İlkay Gündoğan (Yunus Akgün dk. 74), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi (Victor Osimhen dk. 74)
Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Eldor Shomurodov (dk. 59) (Başakşehir), Leroy Sane (dk. 45+3 ve 61) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Amine Harit, Deniz Türüç, Nuri Şahin (Teknik Direktör) (RAMS Başakşehir), Eren Elmalı, Okan Buruk (Teknik Direktör), Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder