İsrail'e Norveç'te Kırmızı Kart

Bu akşam Dünya Kupası elemelerinde Norveç-İsrail maçı vardı. Norveçliler maç öncesi ve maç esnasında İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı protesto etmek için yürüyüşler yaptı, maçta devasa bir Filistin bayrağı açtı ve Gazze'ye desteklerini göstererek, futbol deyimiyle İsrail'e kırmızı kart gösterdiler. Norveç Futbol Federasyonu da bu maçın hasılatını Gazze'ye bağışlayacağını açıklamıştı geçen hafta içinde...
Norveçlilerin insan hakları konusunda hassasiyetleri önemliydi zira daha önce de Katar'daki Dünya Kupasını Katar'da stadyumların inşaa edilmesi sırasında bir çok işçinin hayatını kaybetmesi ve çalışanların insanlık dışı şartlarda bulunması nedeniyle protesto etmişlerdi.
Bugün Oslo'da bu protestolara maruz kalan İsrail milli takımını bir kaç gün sonra İtalya'da çok daha zorlu bir süreç bekleyecek. İtalyanlar geçen hafta İsrail'i protesto etmek için ülke çapında eylemler yapmış, sendikalar öncülüğünde işçiler Roma'ya yürümüş, ülkede ulaşım durdurulmuştu...
