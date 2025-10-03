2026 Dünya Kupasında kullanılacak resmi maç topu bugün görücüye çıktı: Trionda... FIFA'nın yıllarca sponsorluğunu yapan Adidas'ın bugüne kadar ürettiği en teknolojik top olan Trionda'nın adı Tri (üç) ve Onda (dalga) isimlerinde gelmektedir. Topun üzerindeki kırmızı, yeşil ve mavi renkler de turnuvanın yapılacağı olan üç ülke Canada, Meksika ve ABD'yi temsil etmektedir. Ayrıca topun içine yerleştirilen chip teknolojisi ile ofsayt kararlarının VAR'dan çok daha çabuk verilebilmesi sağlanacak...
Bakalım bu topla ilk gol kime kısmet olacak?
