Tek Göz Devrimi

Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını yapan İtalya U-21 takımının "yenilikçi" teknik direktörü Silvio Baldini oyuncularına "korsan göz bandı" taktırıp antrenman yaptırmış geçen pazartesi günü. Üzerlerinde ulusal takımın antrenman setleri olan genç topçulardan kimileri sağ gözünü, kimileri de sol gözünü kapatıp birbirleriyle top kapma mücadelesi yaparken, bunun nedeni sorulduğunda Baldini: "Sahayı farklı şekilde görmelerini istiyorum" diye cevap veriyordu. Bu çalışmanın bilimsel açıklaması ise zihin gücüyle fiziksel yorgunluğu yenmek.
Baldini, Palermo ve Pescara takımlarını da çalıştırdığı dönemde sıradan antrenman taktikleri yerine farklı tarzda çalışmalarla adından söz ettirirken, genç İtalyan millilere de bu felsefesini öğretmek niyetinde. Tabii, bu bir idmanda olacak bir şey değil, yani oyuncular en az 6 ay boyunca tek gözle çalışsalar, görsel algıları çok gelişecekti ama bu deneme bile onları daha fazla odaklanmaya, daha hızlı tepki vermeye ve zorluklara uyum sağlamaya itmekte.
Catania, Palermo ve Pescara'da da uyguladığı "tek göz kapalı" çalışma en fazla 20 dakika ve üç aşamadan oluşmakta:
1-Baskın göz kapatılıyor
2-Diğer göz kapatılıyor
3-Hiç bir göz kapatılmadan çalışma devam ediyor.
Tirrenia'da deniz kenarında yaptığı ilk kampta da Baldini "Oyuncuların sahaya sadece gözleriyle değil, zihinleri ve bedenleriyle de bakmalarını istiyorum" demişti. Takım deniz kenarında kamptayken, topçuları plaja götürmüş, orada da koşturmuştu.
Tabii yenilikler sadece bununla bitmiyor, futbolcuların kampta tek kişilik odalarda kalmaları yerine aynı pozisyonda oynayan oyuncuları birlikte aynı odada kalmaları kuralını da getirmiş Silvio Baldini. Kaleciler de üç kişilik odada kalırken buradaki amaç da oyuncularının teknik konuları konuşmaları ve aralarındaki iletişimi arttırmak.
İletişim demişken, telefonla ilgili de yasaklar koymuş Baldini. Akıllı telefonlar soyunma odasına girmiyor, antrenman bitene kadar ya odada kalıyor ya da kapatılıp sepete konuluyor.
Hep sıkı kurallar da olmayacak tabii ki? Devrimci hoca kamplarda bir geceyi de "kaçamak" gecesi olarak ilan etmiş ve beslenme uzmanlarının sıkı diet listelerini bir gecelik unutup, futbolcuları restorana yemeğe götürmüş.
Daha önce bazı rugby takımları, golf şampiyonları ve Formula 1 yarışçılarına başarıyı getiren "tek gözlü antrenman" bakalım İtalya U-21'in Avrupa Şampiyonası giden yolunda etkili olacak mı?
