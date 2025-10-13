Devrede İçtim İki Gol Attım

"Kupa finalinin devre arasıydı. Hoca bana içki içip içmediğimi sorunca, hayır cevabını verdim ve bana "Git ve bir tane iç" dedi. Ben de dokuz bardak brendi içtim, sahaya çıktım ve iki de gol attım. Maçın da adamı seçildim finalde. Ama maçtan sonra yapılan kutlama partisinde bana içkiyi yasakladılar çünkü zaten hakkımı devre arasında kullanmıştım. Bence alkol benim sahada daha iyi oynamamı sağlıyor."
Paul Gascoigne
1996 İskoçya Kupa Finalide Hearts'a karşı kazandıkları maçın devre arasında içki içtiğini anlatırken
