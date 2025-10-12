O Kapı Çoktan Kapandı

" Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mustafa Muhammed'i istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız. Biz genelde hamleleri Ocak'ta yapıyoruz bildiğiniz gibi. Biz Temmuz'da Etebo'nun kiralanması dışında bir şey harcamadık. Tabii borçları ve pandeminin etkisini göz önüne aldığımızda her kulübün durumu bu. Biz listemizi yaparken rakamsal olarak bize geri dönüşü olacak yetenekli oyuncuları alıyoruz.... Göksel Başkan'la oturup bu konuyu konuşurlarsa sevinirim. İrfan Can ile birlikte Visca için de aynı zamanda... Ben yönetimin elinden geleni yapacağına inanıyorum." diyordu Fatih Terim Galatasaray'ın 9 Ocak 2021 de Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi maçın ardından yaptığı basın toplantısında...
Böyle isim vererek konuşmak pek adedi değildir Fatih hocanın, hele ki söz konusu yerli oyuncu olunca. Ama demek ki onun da kulağına "kankalar" bir şeyler fısıldamıştı. Kankalar derken yediği, içtiği, eğlencesi, yıl başı kutlamasını birlikte ailece yapan İrfancan Kahveci, Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan. Hatta bu transfer o kadar ayyuka çıkmıştı ki Taylan ve Oğulcan gol attıkları bir maçta "kankalarına" kahve içme sevinci ile selam yollamışlardı.
Ama İrfancan'ı tek isteyen Galatasaray değildi, Fenerbahçe de transferi için çabalıyorken, Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ bu kapışma karşısında avuçlarını okşuyordu. Gümüşdağ'ın geçmişte Galatasaray ile olan yakınlığını bilenler topçuyu Galatasaray'a yönlendireceğini düşünürken, Emre Belözoğlu ve Ali Koç'un da bizzat devreye girmesi ise Başakşehir tesislerinde İrfan Kahveci Fenerbahçe'ye imza atıyordu, nişanlısının da şaşkın bakışları arasında...
Bu transfer Başakşehir'e Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç ile birlikte resmi olarak 7 milyon euro ( ileriki yıllarda Aziz Yıldırım çok daha fazla verildiğini iddia etti) kazandırırken, İrfan da "kankaları" yerine parayı tercih etmiş oluyordu. Fatih Terim'e "İrfancan Galatasaray'a gelmek istiyor" diyen Taylan ve Oğulcan ise eski dostlarının fotoğraflarını instagramdan silerken, takibi de bırakıyordu.
Fatih Terim'i yakından tanıyanlar iyi bilir, "severse tam sever, silerse bir kalemde", kendisini istemeyerek de olsa yanıltan Taylan ve Oğulcan'ı siliverdi bir anda... İki topçu Galatasaray'da formaya hasret kalırken, İrfancan ise Boğazın karşı tarafında taraftara "şirin" gözükmeye çabalıyordu. Doğuştan Fenerbahçeli olduğunu, Emre ve Mesut Özül hayranlığını, darbukacı eşliğinde "alkışlayın ulan i.neler" tezahüratlarını, Galatasaray maçlarında sarı-kırmızılı topçulara karşı futbol oyun kuralları dışı hareketleri ve niceleri... İyi de sezonlar geçirdi Fenerbahçe'de, kötü dönemleri de oldu. İsmail Kartal'ın prensiydi, Mourinho yüzüne bakmadı. Portekizli giderken eşi "kahkaha" videosu paylaştı, Tedesco ile birlikte formayı kapacak denirken, bugün Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı haberi düştü ajanslara, hem de milli takımda gol attığı gecenin ertesi sabahı...
Aklımda kaldığınca İrfancan Kahveci'nin Galatasaray ile bağlantısını ve "para uğruna" kapadığı Galatasaray kapısı ile futbolculuk hayatlarını sıkıntıya soktuğu "kankalarını" yazdım. Şimdi sosyal medyada "İrfancan Kahveci Galatasaray'a gelsin" tweetleri gördükçe, eski günleri yad etmek istedim... "Kurt kışı geçirir de yediği ayazı unutmaz" derler, Galtasaray taraftarı da hem vefayı hem de vefasızlığı unutmaz. Ezeli rakipleri kendilerine "küfür" eden, maçlarda kaptanları ile kavga eden Kerem'i çok kolay kabullendi de, Galatasaray taraftarı öyle değildir, hak edene hak ettiğini verir, İrfancan da bir zamanlar verdiği kararın cefasını çekecektir...
