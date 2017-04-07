CSKA Sofya'nın 70. Yıl Logosu

5 Mayıs 2018'de 70. kuruluş yılını kutlayacak olan CSKA Sofya
, 70. yıl özel logosunu kulübün web sayfasından taraftarlara duyurdu. Yapılan açıklamada, iki seçenek üzerinde durduklarını, ya Juventus
gibi yepyeni bir logo yapacaklarını, ya da klasik logoyu süsleyeceklerini belirten kulüp yetkilileri, ikinci seçeneği CSKA
tarihine daha çok yakışacağını belirttiler. Bu arada kulüp 70. seneye özel logo çalışmalarında bulunuyor lakin kulübün amblemi şu an kendi ellerinde değil zira CSKA Sofya
'nın ambleminin kullanım hakkı için geçen hafta yapılması planlanan açık arttırma, taraftarın teklif veren adayları açık arttırmanın yapılacağı salona sokmaması ile ileri bir tarihe ertelenmişti.
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