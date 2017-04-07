7 Nisan 2017 Cuma
Curvalar Geri Döndü
Ne derbi dediler, ne Avrupa maçı... "O bariyerler kale arkalarından sökülmezse biz yokuz" dediler, evleri bildikleri 'curva'ları terk eylediler... Ve aylar süren protestolar sonrası ultraslar istediklerini aldılar, bariyerler söküldü ve başkent Roma'nın düşman kardeşleri İtalya Kupası rövanş maçında olmaları gereken yerlerde boy gösterdiler... Onlar geri dönünce de, maçtan ziyade tribünler ilgi odağı oldu, Lazio kazandı, Totti üzüldü... Biz de İtalyanlara özenip, e-bilet protesto edip, ilk "şatafatlı" maçta davamızı satıp, varalım "ultrasçılık" oynayıp duralım...
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