Başlığı okuyunca akıllara Balotelli
gelmiştir ama bu sefer ki kahramanımız komşumuz Bulgaristan'dan: Kiril Despodov
. Dün oynanan ve CSKA-Sofya
'nın 3-0 gibi net bir skorla kazandığı Levski Sofya derbi maçında ikinci golü atan genç forvet Despodov
, formasının altına giydiği t-shirtüne "Neden sürekli ben?
" yazarak Levski
taraftarını çileden çıkardı. Kimi topçuların bazı takımlara şansı tutar ya, 20 yaşındaki Kiril
de profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar atmış olduğu 8 golün 4ünü Levski Sofya
filelerine yollamış. Gollerin hikayeleri de ilginç, 18 yaşına gelip kulübüyle profesyonel mukavele imzalamasının iki gün sonrasında Levski Sofya
ağlarını havalandıran Despodov
, geçen sene de Litex
'in Bulgaristan Kupası çeyrek final maçında Levski
karşısında 10 kişi kaldığı maçta sonradan oyuna girip iki gol atmayı başarmıştı. Hal böyle olunca, dün de attığı golden sonra, sorusunu sormuş: "Neden sürekli ben?"
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder