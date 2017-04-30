30 Nisan 2017 Pazar

Neden Sürekli Ben?


Başlığı okuyunca akıllara Balotelli gelmiştir ama bu sefer ki kahramanımız komşumuz Bulgaristan'dan: Kiril Despodov. Dün oynanan ve CSKA-Sofya'nın 3-0 gibi net bir skorla kazandığı Levski Sofya derbi maçında ikinci golü atan genç forvet Despodov, formasının altına giydiği t-shirtüne "Neden sürekli ben?" yazarak Levski taraftarını çileden çıkardı. Kimi topçuların bazı takımlara şansı tutar ya, 20 yaşındaki Kiril de profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar atmış olduğu 8 golün 4ünü Levski Sofya filelerine yollamış. Gollerin hikayeleri de ilginç, 18 yaşına gelip kulübüyle profesyonel mukavele imzalamasının iki gün sonrasında Levski Sofya ağlarını havalandıran Despodov, geçen sene de Litex'in Bulgaristan Kupası çeyrek final maçında Levski karşısında 10 kişi kaldığı maçta sonradan oyuna girip iki gol atmayı başarmıştı. Hal böyle olunca, dün de attığı golden sonra, sorusunu sormuş: "Neden sürekli ben?"


Yazı: ultras/Movement Saat 01:48

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