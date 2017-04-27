27 Nisan 2017 Perşembe
Galatasaray:0-1:Fenerbahçe
Blog yazmaya 2007 senesinde başladım, oysa 2000 yılında başlamış olsaydım izlediğim maçları yorumlamaya, 26 Mart 2000 tarihinde Ali Sami Yen'de oynadığımız ve Johnson'un serbest atıştan attığı golle mağlup olduğumuz derbinin yazısını "kopyala-yapıştır" yapardım bu başlığın altına. O talihsiz gün de tek kale oynamıştık, Fenerbahçe korner dahi atmamıştı ama top bir türlü bizimkileri sevmezken, daha sonra Fenerbahçe'nin "herşeyi" olacak Emre Belezoğlu'nun son saniyede baraja girip, Johnson'un şutunun Emre'nin sırtına çarpmasıyla maçtan mağlup ayrılmıştık.
23 Nisan gecesi de aynı senaryo tekrarlandı, maç boyu savunmada kalan, Galatasaray kalesine gitmeyi dahi düşünmeyen ve beraberlik amacındaki Fenerbahçe, karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu golle üç puanın sahibi oldu... İki takımın geriye baktıklarında unutmak isteyecekleri sezonda, Fenerbahçe Galatasaray yenerek, taraftarını mutlu ederken, Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray hedef maçını da kaybetmiş oldu...
Maçla ilgili arşive geçmesi anlamında tek not: Kadıkoy'deki derbide de TT Arena'daki maçta da galibi belirleyen Carole'un yapmış olduğu hatalardı... Deplasmanda arkasına rakibi kolayca kaçırdı, pazar gecesi de Şener'den kolay bir çalım yedi.
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Carole, Tolga Ciğerci (Dk. 90 Josue), Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 80 Eren Derdiyok), Sneijder, Bruma (Dk. 68 Rodrigues), Podolski
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Lens, Alper Potuk (Dk. 90+2 Ozan Tufan), Chahechouhe (Dk. 62 Volkan Şen), Van Persie (Dk. 80 Sow)
Gol: Dk. 90+1 De Souza (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 61 Van Persie, Dk. 85 De Souza, Dk. 88 Skrtel, Dk. 90+4 Volkan Demirel (Fenerbahçe)
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