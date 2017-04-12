12 Nisan 2017 Çarşamba
Medipol Başakşehir:4-0:Galatasaray
Futbolcularla iç içe olan, antrenmanlarda onları izleyen takımın teknik direktörüdür, o sebeple sahaya çıkan oyuncuların form durumunu en iyi Hırvat hoca Tudor bilecektir, bizim "Sneijder oynasın, Podoslki oynasın" isteklerimiz dilekten öteye gidemez... Hoca da sezonun en kritik maçını kaybetmek isteyecek kadar "hain" olmadığına göre, Medipol Başakşehir karşısındaki farklı mağlubiyet ve "hayalet" oyunun sebebi nedir?
Rakip kaleye şut atamayacak kadar kötü mü Galatasaray'lı futbolcular?
Üç pası arka arkaya yapamayacak kadar kabiliyetsiz mi?
Hayır...
Peki, neden rakip takım futbolcularına maç sonunda Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde kahkahalar attıracak duruma geldik?
Cevap Igor Tudor'un yayıncı kuruluş mikrofonlarına verdiği röportajda saklı:
"Futbolcularım sanki Nou Camp'ta Barcelona ile oynar havasındaydılar"
Farklı skormuş, yenilgiymiş, Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşmakmış, inanın bunlar çok ta üzmüyor bizi de, Galatasaray forması tek başına şampiyonluğa oynarken, şimdi o formanın içindekiler rakipten korkar hale gelmiş... İçimizi acıtan da tam olarak bu...
Ne diyelim, ne zaman ki formaya yıldızlar konulmaya başlandı, formanın içindekiler ruhunu, hırsını kaybetmeye başladılar demek...
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Attamah), Visca, Mossoro (Dk. 73 Samuel Holmen), Cengiz Ünder, Adebayor (Dk. 76 Mustafa Pektemek)
GALATASARAY: Muslera, Semih Kaya (Dk. 67 Lukas Podolski), Ahmet Çalık, Chedjou, Linnes, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin, Bruma, Rodrigues (Dk. 67 Wesley Sneijder), Eren Derdiyok
GOLLER: Dk. 11, 44, 57 Adebayor, Dk 86 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Alparslan (Medipol Başakşehir), Yasin Öztekin, Josue (Galatasaray)
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