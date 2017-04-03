3 Nisan 2017 Pazartesi
Galatasaray:4-0:Adanaspor
Şampiyonluktan matematiksel olarak kopmuş olmasak da, Beşiktaş'ın deplasmanda zorlandığı maçlara karşın iç sahada güvenli oyunu ile aldığı puanlar ve aradaki 9 puan can sıkarken, hedefsizliğin sıkıntısında Şampiyonlar Ligine katılma yarışı ve haftaya ikinci Başakşehirspor ile karşılaşılacak olması tekrar heyecanımızı artırmaya yetti bile. Rakip Adanaspor'du, zayıftı, sorun çıkaracak gücü yoktu da, Fenerbahçe ile Kadıkoy'de 2-2 berabere kalmış olmaları, bazılarının aklına "acaba?" sorusunu sokmaya yetiyordu.
Beklediğimiz gibi rahat kazandı Galatasaray, daha 60. dakikada 4 farklı öne geçince, maç da erken kopmuş oldu. Tudor, son maçlarda kıpırdanmaya başlayan, "istatistik kağıdına" oynamak yerine kendisinden beklenildiği gibi takım arkadaşlarını oynatmak için uzun paslar atmayı akıl edebilen Selçuk İnan'ı alkışlatmak için bitime yarım saat kala yanına alırken, günün skordan ziyade en fazla konuşulacak olayı, Sneijder'in yedek kalıp, 20 dakika kala sahaya girmesiydi. Ve memleketim medyası kendine nur topu gibi bir gündem daha yaratmayı becerdi: Galatasaray Sneijder'le mi Sneijder'siz mi oynar?
Sanki Galatasaray çok umurlarındaymış gibi kendilerince bu soruyu sorgularken, esas niyet Sneijder üzerinden Tudor'u yıpratmak... "Sneijder mutsuz", "Sneijder tempoyu kaldıramıyor", "Tudor, Sneijder'ı sildi", "Tudor'un gelecek planında Sneijder yok" buna benzer önümüzdeki haftalarda çok cümle okuyacağız. Oysa şundan eminiz ki, Igor Tudor elindeki yıldızı harcayacak kadar tecrübesiz değil, Sneijder de "ona buna göre hareket edecek" kadar amatör değil...
Martin Linnes'te ısrar edilmesinden yanaydık, hala da aynı fikirdeyiz, takımın belki de en profesyonel topçusu, "gel dersen gelir, git dersen gider", her zaman oynamaya hazır Norveçli oyuncu. Carole'un sakatlığında bulduğu forma şansını, umarım Tudor ona lig sonuna kadar verir. Aynı şekilde Ahmet Çalık'tan da faydalanılması gerekmektedir ki görüldüğü üzere Galatasaray'ın savunması Semih ile Ahmet'e emanet edilecek önümüzdeki maçlarda, tabii Serdar Aziz'in seneye dönüşü sonrası savunmada rekabet artacaktır.
Josue şu anda kiralık oynamakta ama anlaşılan o ki Hırvat hocanın gelecek planlarında Portekizli oyuncu yer alacak, bonservisi Braga'dan istenebilir. Josue de yeni hocasının gelmesiyle birlikte vites arttırdı, mücadelesi ve koşmasıyla takıma faydalı işler yapıyor. Sneijder ile dönüşümlü kullanabilir kendisini Igor Tudor önümüzdeki haftalarda... İzleyip, göreceğiz...
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Galatasaray: Muslera, Cavanda, Ahmet Çalık, Semih Kaya (Dk. 68 Sneijder), Linnes, Rodrigues, Josue, Selçuk İnan (Dk. 62 Tolga Ciğerci), Yasin Öztekin (Dk. 78 De Jong), Eren Derdiyok, Podolski
Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil İbrahim Pehlivan, Foguinho, Koman, Mustafa Samican Keskin (Dk. 23 Tevfik Altındağ), Vinicius (Dk. 83 Reynaldo), Ahmet Dereli (Dk. 76 Cem Özdemir), Magaye
Goller: Dk. 25 Podolski, Dk. 47 Rodrigues, Dk. 56 ve 59 Selçuk İnan (Penaltılardan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 5 Cavanda, Dk. 33 Linnes, Podolski (İlk yarı bitiminde), Dk. 63 Josue (Galatasaray), Dk. 36 Koman, Dk. 55 Digao, Dk. 85 Tevfik Altındağ (Adanaspor)
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