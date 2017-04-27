27 Nisan 2017 Perşembe
Transfer İçin Dövme Şartı
Romanya ligi sona yaklaşmışken takımlar da yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Steaua Bükreş'in başkanı Gigi Becali'den ilginç bir dövme çıkışı geldi. "Astra Giurgiu'da forma giyen genç yetenek Alexandru Ionita'yı seneye takıma transfer etmek istiyorum ama bir şartım var; Göğüsünde yaptırmış olduğu Rapid dövmesini sildirecek" diyen başkanın önerisine şimdiye kadar Steaua Bükreş'in ezeli rakibi Rapid Bükreş alt yapısında futbola başlayan 22 yaşındaki futbolcudan cevap gelmezken, 2018 yılına kadar Astra ile sözleşemesi olan Ionita'nın talibi sadece Steaua değil, Türkiye'den de iki takımın genç oyuncunun peşinde olduğunu yazmakta Rumen basını...
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