1 Mayıs 2017 Pazartesi
Bursaspor:0-5:Galatasaray
Bursaspor geçen hafta Akhisar'a farklı mağlup olmuş, taraftarı ilk devre bitiminde deplasman tribünunu terk etmişti. Galatasaray ise sezonun son hedef maçında tek kale oynadığı maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olmuş, derbi kazanmadan koca sezonu kapamıştı. Bursalılar maçtan önce "Galatasaray kesin yener" derken, Galatasaraylılar da "Biz Bursa'yı da yenemeyiz" karamsarlığındaydı. Maçtan evvel oluşan hava, maç günü stada da yansımış, neredeyse boş tribünler karşısında oynuyordu iki takım da. Bursa'da böyle maçlar izlemeye alışık değiliz ama maalesef "kendi düşen ağlamaz"... Galatasaray'da şampiyon olup Türkiye kupasını kazanmış ve buna rağmen kovulmuş olan Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getiren yönetim, Hamza hocanın istifası sonrası Mutlu Topçu gibi Bursaspor'la "karakter olarak uyuşmayan" bir hocaya yeşil-beyazlı takımı emanet ederse, bu sonuçlar da kaçınılmaz olacaktır. Bursaspor'un düştüğü durumu görünce üzüldüm de 5 farklı galip gelmemize rağmen bizim de onların da derdi aynı: Yönetim istifa...
Geçen hafta Fenerbahçe karşısındaki oyundan memnun kalan Igor Tudor, sakat Semih dışında takımı bozmamış ve Bursa deplasmanında sahaya sürmüştü. Rakip savunma hattında genç ve bölgesinin yabancısı oyuncuları bulunca Galatasaraylılar, özellikle Bruma'nın kanadından yıktılar oyunu rakip sahaya, golü erken buldular, ikinciyi de aradılar, hiç zorlanmadan top çevirdiler, zevk ala ala maçı neredeyse ilk 45 dakikada bitirdiler. İkinci yarı skor 3-0 olmuşken, bir ara kameralar Mutlu Topçu'ya dönmüştü, Bursaspor'un hocası "Şu maç, şu işkence bir an evvel bitsin" der gibi bakarken, oyunun bitmesine 30 dakikadan fazla vardı, Galatasaray "Barcelonavari"top çevirirken, Bursalı taraftarlar da kendi oyuncularına top geldiğinde protesto maksatlı "oley çekmekteydi"...
5-0 gibi farklı bir skorla bitmiş bir maçtan sonra hakem konuşmak ters olur ama Halis Özkahya, berbat bir yönetim sergiledi. Neden mi berbat? Çaldığı düdüklerde tutarlı olmayan, aklında hesap yapan hakemleri hiç sevmem. İlk yarıda Bursaspor ceza sahası içinde Ertuğrul'un eline çarpan topa devam kararı veren hakem, aynı pozisyon taç çizgisi cıvarında Carole aleyhine olunca tereddütsüz düdük çalıyordu. Faty'nin Ahmet Çalık'a attığı tekmeye çıkan sarı kart ise tam komedi. Ahmet demişken, bugün gol atarak skora katkı da sağladı ama asıl önemlisi takıma her geçen gün ısınıyor ve Tudor da görevde kalırsa önümüzdeki sezon ondan yararlanacaktır savunma hattında.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Şamil Çinaz, Onur Atasayar, Merter Yüce, Faty (Dk. 45+3 Jorquera), Mert Örnek (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Batalla, John, Stancu (Dk. 80 Sercan Yıldırım)
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole, Yasin Öztekin, Selçuk İnan (Dk. 67 De Jong), Tolga Ciğerci (Dk. 67 Josue), Bruma, Sneijder, Podolski (Dk. 79 Eren Derdiyok)
Goller: Dk. 5 Ertuğrul Ersoy (Kendi kalesine), Dk. 45 Bruma, Dk. 58 Ahmet Çalık, Dk. 60 Podolski, Dk. 89 Yasin Öztekin (Galatasaray)
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