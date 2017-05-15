GalATAsaray Çocuklar

GSStore
'un çıkardığı ürünlerle aramızın pek iyi olmadığını blog takipçileri iyi bilirler, büyük miktarda paralar dökerek dizaynerlarla çalışıp, taraftarın beğenisini kazanan ürün çıkaramamalarını hayretle karşılarken, kendi imkanlarıyla "streetwear" markası yaratan taraftarların store'dan kat be kat daha giyilesi ürün ortaya koymaları hem beğenimizi hem de desteğimizi almıştır. Lakin, bugün yukarıda fotoğrafını paylaştığım t-shirtü görünce, GSStore
'un alkışı hak eden işler çıkarabileceğini de görmüş olduk. Atamıza saldırıların yapıldığı bu dönemde, 19 Mayıs haftasında böyle bir ürünü çıkarmak, alkışı hak etti. Bravo GalATAsaray
'ın GSStore
çalışanları...
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