7 Mayıs 2017 Pazar
Galatasaray:1-3:Kasımpaşa
Igor Tudor'un Bruma'yı daha maçın başında oyundan alışı, Bruma'nın hocasına saygısız tavırları, maçtan sonra Galatasaray başkanı Dursun Özbek'in pek saygı duyduğu Aziz Yıldırım gibi soyunma odasına inip futbolcuları fırçalaması, Tudor'un gidip gitmeyeceği, kimlerin kadro dışı kalıp kalmayacağı bu hafta çok konuşulacak, gazetelerde boy boy yazılacak ama o kadar eminim ki maçın hakemi Özgür Yankaya aradan kaynayıp gidecek. Oysa skorlara göre konuşmaya, maçta alınan puanlara göre hareket etmeye alışık olduğumuz futbol iklimimizde, Galatasaray'da bu geceden sonra patlayacak olan bombaların pimini Özgür Yankaya çekmiştir. Maçın seyircisiz olması, dışarıdan gelecek olan baskının olmaması Özgür Yankaya'nın 2014 Kasım'ından beri beklediği "kendini aklama" fırsatı yaratmıştı. Prandelli'nin istifası sonrası Taffarel yönetiminde Galatasaray, Gaziantep deplasmanına çıkmış, son dakikalarda Burak'ın kafa vuruşuyla bir atıp, üç puanı cebe indirmişti. İşte o maçta Özgür Yankaya, Galatasaray'ın golü esnasında yaptığı refleks hareketi ile Galatasaray sempatizanı ilan edilmiş, haftalar boyu yerden yere vurulmuştu. Ve o Özgür Yankaya, bu gece Galatasaray'ın 1-0 mağlupken vermediği penaltıdan tutun maçın başında Tolga'ya verdiği sarı kartla oyuncuyu pasifize etmesine kadar kritik yerde çaldığı ve çalmadığı düdüklerle kendisi ve Türk medyası arasındaki üç yıllık hesabı kesmişti.
Karşılaşmaya döndüğümüzde ise Galatasaray iyi başladığı karşılaşmayı, hiç de ummadığı bir skorla sonlandırdı. Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarının kadroları ile oyuna başlayan Igor Tudor, Bruma'yla yaşadığı "savaşı" oyuncuyu daha 18. dakikada kenara alacak kadar açığa vurunca, takımın tüm havası da birden değişiverdi. Bruma ile ilgili sıkıntıları bu sezon Riekerink döneminden beri yazmaktayız ama hem Portekizli'nin formda oluşu hem de taraftar ve yönetimden gelen baskı nedeniyle Hollandalı hoca Bruma'yı takımdan kesmeye pek cesaret edememişken, Igor Tudor geldiği günlerde Bruma'nın şımarıklığına tepki koymuş ama Rize'de kaybedilen puanlar sonrası hesap Tudor'un oyuncusunu kadro dışı bırakmasına kesilmişti. Yönetimin de araya girmesiyle Igor geri adım atmış Bruma tekrar kadroya kazandırılmış ama demek ki ateş sönmemiş, genç oyuncu hocasına saygı duymayı öğrenememiş...
Takımın havası çökmüşken, Kasımpaşa'nın nadir ataklarından birinde Ahmet Çalık'ın ıskasıyla başlayan pozisyonda, Galatasaray'da artık miyadını doldurmuş Carole'un yerini kaybetmesiyle deplasman takımı 1-0 öne geçmişti. Stoper Ahmet'e sallayacaktır "sosyal medya" ama scout başarısı(!) denilen Carole soldan gelen Castro'yu unuttu ama daha da vahimi Kasımpaşa'nın attığı ikinci golde Popov sol kanatta elini kolunu sallaya sallaya orta yaparken, Carole Galatasaray ceza sahası içinde penaltı noktası cıvarındaydı. En ufak pas hatasında bizim Sabri'ye sallamak kolay da bu sezon dökülen Carole'a iki laf edebilen çıksa keşke...
Dökülmek derken, takımı bir çok maçta kurtaran Muslera da ilk iki golde yedeği Cenk'in yediği gollerden yiyerek adeta "Sizi hep ben mi kurtaracağım" isyanlarındaydı. Ama olsun, Muslera'ya isyan edecek adamın alnını karışlarız da, Sneijder'in attığı harika golü de alkışlamadan geçmeyelim. Wesley uzaktan öyle vurunca, maç içindeki isyanlarımla bu haftalık yazıyı sonlandırayım. Blogu yakından takip edenler bilecektir, istatistikle pek işimiz olmaz ama Sabri'ye, Tolga'ya, Rodriguez'e bir çağrımız olacaktır, "Arkadaşlar ceza sahası dışından kaç şut attığınız, kaçının kaleyi tuttuğunu, kaçının da gol olduğunu bir araştırın da ona göre ayağınıza gelen topu şut atarak heba edin..."
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Hakan Yemişken
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole (Dk. 70 Linnes), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Dk. 79 Eren Derdiyok), Sneijder, Bruma (Dk. 18 Rodrigues), Podolski
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Andre Castro, Abdullah Durak, Sadiku, Eduok (Dk. 85 Guanca), Pavelka (Dk. 84 Ahmet Ildız), Adem Büyük (Dk. 46 Turgut Doğan Şahin)
Goller: Dk. 25 ve 81 Andre Castro, Dk. 63 Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Dk. 90+1 Sneijder (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 59 Tolga Ciğerci (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 90+2 Hakan Balta (Galatasaray)
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