23 Mayıs 2017 Salı
Terry'nin 26. Dakika Vedası
Pazar günü Chelsea efsanesi John Terry için Stamford Bridge stadında kendi taraftarı önünde son maç günüydü. Chelsea alt yapısında futbola başlayan Terry, 2000 senesinden beri mavi-beyazlı formayı terletmekteydi ve artık veda vaktinin geldiğine karar vermişti başarılı futbolcu. Sunderland karşısına takımı Premier Lig Şampiyonluğunu garantilemiş şekilde çıkıp, maç sonunda kupayla boy boy pozlar vermeyi planlarken, John Terry de forma numarası olan 26.dakikada alkışlar eşliğinde sahayı terk edecekti. Kaptan için oldukça ince düşünülmüş bir jestti ve bahislere "hile" karıştırmamak adına "dışarı sızmaması" gerekliydi. Medyaya, internet sitelerine bu değişiklik ile ilgili bilgi sızmadı, planlandığı gibi 26. dakikada kaptan oyunu terk etti, maç sonu kutlamalar katıldı. Buraya kadar her şey normaldi, ta ki İngiltere Futbol Federasyonunun bahis şirketlerine bu değişikliğin dakikasına bahis yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilgi siteyen maili yollamasına kadar. Yapılmış mıydı bahis bu tarihi dakikaya? Hem de öyle böyle değil, bir bahis şirketi 100-1 oran verilen 26. dakikadaki Terry'nin vedasına para yatıran üç kişiye 3500 pound ödediklerini açıklayıverdi...
Şimdi soru şu: Bahis oynayanlar "tüyo" aldı mı yoksa tamamen şansa mı tahmin ettiler 26. dakika vedasını... Onu da İngiltere Futbol Federasyonu açıklayacak...
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