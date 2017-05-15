15 Mayıs 2017 Pazartesi
Gaziantepspor:1-2:Galatasaray
Çatalcaspor'un play-off ve Hagi'nin şampiyonluk mutluluğu ile bitirdiğimiz cumartesi gecesinden sonra, futbol festivali gibi bir pazar gününü de geride bırakırken, günün belki de en "temposuz" maçlarından biriydi Gaziantepspor-Galatasaray karşılaşması. Önce Atatürk Olimpiyat Stadında Sakaryaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan ikinci lige çıkma karşılaşması ile açtık günü. "Şampiyonluk mücadelesi veriyorum, Avrupa Liginde boy gösteriyorum" diyen "belediyeden" devşirme takımların bin iki bin seyirciyle Süper Ligde oynadıkları futbol ikliminde, Sakaryaspor'lu Tatangalar'ın üçüncü ligden ikinci lige çıkma finali oynaması futbolun adaletsizliği değil de nedir acaba? 90 dakikası berabere biten maçta 1-0 geriye düşen siyah-yeşillilere galibiyeti getiren coşkulu taraftarlarıydı.
Sonrasında TRT Spor harika bir iş çıkararak, Spor Toto Birinci Ligin hem zirveyi, hem de düşmeyi ilgilendiren karşılaşmalarını dönüşümlü yayınla bizlere izletti. Malatya ve Sivas'ın son iki haftaya büyük avantajla girdikleri puan durumunda, Eskişehirspor evinde iki defa geriye düşmesine rağmen bir türlü öne geçemedi ve rakiplerinin galip gelemediği haftada iki puan kaybederek Malatya ve Sivas'a Süper Lig vizesi verdi. Tabii sadece üst sıralar değil, play off mücadelesi de vardı ve son dakikalarda gelen goller, puan tablosunu sürekli değiştirdi, heyecanı arttırdı...
Saat 19'u gösterdiğinde Galatasaray-Gaziantepspor maçı ile ikinci lige yükselme finali olan Kocaelispor-Altay maçı vardı da, Galatasaray sevgimiz, futbol aşkımızın önüne geçti, bizimkilerin maçı için bastım kumandaya. Gaziantep'in stadı bi' tuhaftı, NTVSpor'dan Bein Sports'a transfer olan Emre Gönlüşen'in anlatımı da hiç sarmadı da esas bu kadar çekişmeli maçtan sonra Gaziantepspor-Galatasaray maçına odaklanmam 20. dakikadan sonra oldu. Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanıp, ligi ezeli rakibinden önde bitirme dışında bir hedefi kalmayan Galatasaray, küme düşme hattındaki rakibi önünde ilk devre üstündü, Sinan'la Sneijder'la pozisyonlar buldu da gol ceza sahası dışından Josue ile geldi. Beklediğinden rahat bir deplasmanda Galatasaray biraz daha istekli ve dikkatli oynasa fişi erken çekerdi de, devreye tek farkla gitti, dönüşte de karşısına hakem çıktı, o "makus talihi" yine tekerrür etti. Sneijder'in şutunda Gaziantepli topçu ceza sahasında eliyle topu keserken, hakem Hüseyin Göcek devam kararı verdi, dönen top Muslera'nın kalesinde gol oldu. Hüseyin Göcek'in bir zamanlar Galatasaray'da basketbol oynamış olması ve o döneme ait fotoğrafın sosyal medyada yayılması, bu hakemi çok etkiliyor. Galatasaray maçlarına çıkarken Hüseyin Göcek, Galatasaray lehine hata yapıp eleştirilmek korkusuyla çıkıyor ki, o baskı sürekli Galatasaray aleyhine kararlar vermesine sebep oluyor. Aynı baskıyı Fenerbahçe'nin maçlarını yönetirken de yaşamakta Hüseyin Göcek ve bu baskıdan da Fenerbahçe lehine çok kritik düdükler çalmakta yıllarca. Bu tespite bir çok maçta şahit olduk ve dün gece yine yanıltmadı bizi oyunun hakemi. Hüseyin Göcek'in durumu özel de, Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray maçlarında hakemler rakip aleyhinde mi Galatasaray aleyhinde mı hatalı karar verme ikiliminde Galatasaray'ı seçiyorlar... Ne kadar acı değil mi?
Beraberlik golünden sonra Gaziantep öne de geçebilirdi, hem de birden fazla gol de atabilirdi de Muslera faktörü öne çıktı, kritik topları çeldi ve galibiyette yine pay sahibi olurken, hafta boyu hakkında bir çok asılsız söylenti çıkan Sneijder'in jeneriklik golü ile Bülent Uygun hüsrana uğradı. Antep dün geceden sonra düştü düşecek de Bülent Uygun bir sürü bahaneye sığınacak, ajitasyonlara girecek ve kırmızı siyahlılar seneye 1. ligde oynarken, Bülent Uygun Süper Ligde Sivasspor'u çalıştırıyor olacak. Hayat böyle acımasız işte...
Stat: Kalyon Arena
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık
Gaziantepspor: Victor, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Pedroso, Wallace Reis, Thiam (Dk. 87 Kangwa), Doğanay Kılıç (Dk. 63 Marcinho), Fatau, Ghilas, Orkan Çınar ( Dk. 63 Ben-Hatira), İlhan Parlak
Galatasaray: Muslera, Linnes, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Bruma, Sinan Gümüş (Dk. 73 Rodrigues), Sneijder (Dk. 87 De Jong), Selçuk İnan, Josue, Podolski (Dk. 63 Eren Derdiyok)
Goller: Dk. 31 Josue, Dk. 80 Sneijder (Galatasaray), Dk. 53 Thiam (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Semih Kaya (Galatasaray), Dk. 76 Pedroso, Dk. 88 Wallace Reis, Dk. 90 Fatau (Gaziantepspor)
Yazı: ultras/Movement Saat 23:08
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