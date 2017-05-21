21 Mayıs 2017 Pazar
Sona üç kala Galatasaray, eski hocası Hamza Hamzaoğlu'nun Osmanlıspor'u ile karşılaştı ve rahat bir galibiyet alarak peşi sıra ikinci galibiyetine ulaştı. Bu karambol sezonun Galatasaray adına yüzümüz güldüren(!) bir sonucu: Arka arkaya iki galibiyet. Her türlü hedeften uzaklaşmış, başkanın koltuğunu kaybetmeme uğraşında, taraftarın ve kongre üyelerinin de "Galatasaray yeniden" oluşumu ile takımı tekrar eski günlerine döndürme çabaları içindeki haftalarda teknik direktör Tudor bir yandan gelecek sene devam etmek adına kredi toplama uğraşındayken, bir yandan da ligi ilk üç içinde bitirme yarışında.
Maç oynanırken, spiker "Tribünlerde 8 bin seyirci var" dedi... 8 bin... Sekiz bin... Galatasaray iç sahada sekiz bin taraftara oynayamaz. Oynamamalı. E-bilet protestom devam etmiyor olsaydı stada giderdim (yapacağım onca iş varken televizyonda Galatasaray maçlarını her şartta izlemem, bloga yazmaya çalışmam gibi) Dursun Özbek istifa diye bağırır, Sneijder, Muslera gibi topçuları alkışlardım...
"Fenerbahçe Dünya yıldızı Sneijder'i alıyor" manşetlerinden "Galatasaray Dünya yıldızı Sneijder'ı alamaz" a çevrilen gazete haberlerinden, Wesley'in Florya'ya ayak basmasından sonra "yaşlı" sıfatı ile kötüleme kampanyası başlatanlar, her fırsatta Galatasaray'ın en değerli topçusunun üzerine saldırılarına devam edip, "Takımı Riekerink değil Sneijder" yapıyor yalanlarıyla Hollanda'lı hocayı itibarsızlaştırıp, takımdan kovulmasına sebep olurken, Igor Tudor'un gelmesiyle "Sneijder, takımı yeni hocaya karşı kışkırtıyor" safsatalarıyla Galatasaray ve Wesley Sneijder kıskançlıklarını inatla sürdürürken, "on numara" oynadığı istekli ve azimli oyunla Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Devam et Wes', devam... Galatasaray düşmanlarına inat, devam...
Gaziantepspor maçından sonra, Osmanlı karşısında da Sinan'la başladı Igor Tudor oyuna. Sinan Gümüş'ün Benfica'ya transferi konuşuluyordu son haftalarda, böyle bir gelişmenin varlığı söz konusu ise, genç oyuncusunu parlatıp, transfer miktarını daha da arttırma talimatı gelmiş midir Tudor'a Dursun Özbek yönetiminden acaba? Gerçi Ali Sami Bey'in doğum gününü unutanlar bu kadar ince işleri nereden düşünecekler... Son iki karşılaşmada ilk onbirde başlamasının sebebi ne olursa olsun, Sinan attığı klas golle gözlerimizin pasını sildi...
Linnes de Sinan gibi son haftalarda formayı kapanlardan biri. Antep'te Carole sakat olduğu için yoktu ama cuma gecesi Fransız oyuncu kulubedeydi, Linnes sahadaydı, iki maçta da Carole'u hiç aramadık... Umarım, yaz döneminde Carole memleketine uğurlanır da iyi bir sol bek alınır, Linnes de sağ ve sol tarafın alternatifi olarak kadroda kendisine yer bulur.
Stat: TT Arena
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan (G. Rodrigues dk. 63), Sneijder, Bruma (Josue dk. 86), Eren (Podolski dk. 59)
Yedekler: Cenk, Carole, Koray, De Jong
Teknik Direktör: Igor Tudor
Osmanlıspor: Karcemarsmas, Vrsajevic (Regattin dk. 76), Koray, Numan, Muhammed, Prochazka, Umar (Musa dk. 63), Luiz Carlos, Ndiaye, Bifouma (Rusescu dk 86), Webo
Yedekler: Hakan, Szukala, Engin, Erdal
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Sneijder (dk. 24), Sinan Gümüş (dk. 35) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Numan, Regattin (Osmanlıspor)
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