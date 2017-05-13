13 Mayıs 2017 Cumartesi
Düzce'ye Selamlar
Spor Toto 3. Lig 2. Grupta geçtiğimiz haftalarda oynanması gereken Dersimspor-Çatalcaspor karşılaşması Çatalcaspor otobüsünün yol güzergahına konan patlayıcı maddeler nedeniyle deplasman ekibinin maça yetişememesi sebebiyle oynanamamış ve ertesi günden itibaren de rakip Dersimsporlulardan ziyade Düzcespor taraftarlarından Çatalcaspor'un hükmen yenik ilan edilmesi için kampanya başlatılmıştı. TFF'nin yetkili kurulları durmu incelediler ve karşılaşmanın oynanmasına karar verdiler, Çatalcaspor deplasmanda Dersimspor'u 3-1 mağlup etti ve maçtan sonra da soyunma odasından Düzcespor'a mesaj yolladı: Düzce'ye selamlar. Keşke sizinle oynasaydık!!!
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