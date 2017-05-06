6 Mayıs 2017 Cumartesi
Golenzo Ultras Summer 2017
"Tribün modasını hayata taşı" diyerek çıktıkları yolda ürettikleri ürünlerle taraftarın "gayriresmi" maç günü kıyafet tedarikçisi olan Golenzo Ultras, kışlık polar ve atkılardan sonra, ilkbahar ve yazın gelmesiyle birlikte sunduğu yepyeni ürünlerle tribünlerin vazgeçilmezi olmayı başarmış durumda. Yaz sezonuna geçen seneden çok beğeni toplayan "No Beer No Party", "Hooligans", "Ultras" ve "Deplasman" gibi dizaynlarla giriş yapan Golenzo, esas bombaları Mayıs ayında patlattı. Taraftarın deplasman hikayesini özetleyen "Away Days" ve memlekete son senelerde giriş yapan "Casual Style"i anlatan siyah t-shirlerden sonra, pastanın çileği Against Modern Football pola t-shirtle konuldu. İngiltere'de rengini belli etmek istemeyen hooliganların Lacoste, Burberry, Stone İsland, Fred Perry gibi ürünlerle stattlarda boy göstermeye başlamalarıyla ortaya çıkan "casual" modasını memlekette zanneildiği gibi t-shirtten ibaret olmadığını gösteren ürünle Golenzo Ultras yine bir ilki başarmış durumda. Markanın iki ortağından biri olan Tugay'ı tebrik etmek için aradığımda "yaz boyu yeni sürprizlere hazır olmamız gerektiğini" belirtirken, anlaşılan o ki sloganları doğrultusunda liglerin tatile girdiği yaz sezonunda taraftarları işte, tatilde, barda, sokakta, cafede üzerlerinde Golenzo Ultras markalı ürünlerle sıkça göreceğiz...
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