Bırak Bu İşi Cüneyt Çakır

Bugün oynanan Sivasspor-Konyaspor
maçında Cüneyt Çakır
'ün çalmış olduğu penaltı kararlarını görünce gülsek mi ağlasak mı bilemedik zira bu "hakem!" hala hem Türkiye
liglerinde hem de Avrupa Kupası
maçlarında müsabakalar yönetiyor, takımların kaderleriyle oynuyor. Konyaspor
yönetimi ne tepki verir bilemem de Konyaspor
bir puan farkla küme düşerse yada Avrupa Kupalarına
gitmeyi kaçırırsa bunun vebali kimin üzerinde olacak? Keza ev sahibi aleyhine verilen penaltı kararı da komik ötesi...
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