6 Kasım 2017 Pazartesi

Bırak Bu İşi Cüneyt Çakır


Bugün oynanan Sivasspor-Konyaspor maçında Cüneyt Çakır'ün çalmış olduğu penaltı kararlarını görünce gülsek mi ağlasak mı bilemedik zira bu "hakem!" hala hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa Kupası maçlarında müsabakalar yönetiyor, takımların kaderleriyle oynuyor. Konyaspor yönetimi ne tepki verir bilemem de Konyaspor bir puan farkla küme düşerse yada Avrupa Kupalarına gitmeyi kaçırırsa bunun vebali kimin üzerinde olacak? Keza ev sahibi aleyhine verilen penaltı kararı da komik ötesi...






Yazı: ultras/Movement Saat 00:41

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