Bulgaristan A Grupada oynanan Lokomotiv Plovdiv-CSKA Sofya maçının ilk yarısında son dakikalara yaklaşılırken, deplasman takım taraftarının sahaya girmesiyle çıkan olaylar, maçın yarım saat kadar durmasına neden oldu. Lokomotiv Plovdiv taraftarının Rusya'dan gelen Spartak Moskova taraftarını stada alması ve "ev sahibinin dostlarının" CSKA tribüne yakın bir bölgeye koğuşlanıp maçın başından beri "deplasmancıları" provake etmesi kırmızı-beyazlıların tel örgüleri aşıp sahaya girmesiyle sonuçlanırken, Lokomotiv Plovdiv'lilerin Rus kardeşleri Spartak Moskova'dan gelen destekle çıktıkları "muharebede" kendi sahalarında mağlup olmalarını konuşuyor şimdi Bulgar tribün çevreleri. Aslında CSKA tribünleri de eski gücünde değil, takımın borçlar nedeniyle amatöre düşürülmesi sonrası "sonuna kadar armanın arkasındayız" düşüncesiyle hareket ederken, Litex'le birleşme tribünleri ikiye bölmüştü. Bir kısmı "hormonlu" bu takımı desteklemeyeceklerini belirtip, üçüncü amatör ligde mücadele eden CSKA 1948'i desteklerken, azınlık olan grup A Grupada şampiyonluk hedefiyle kurulan CSKA-Sofya'nın peşine takıldı.
Olayların yatışması sonrası devam eden maçı da CSKA , Kiril Despodov'un golüyle 1-0 kazanmayı bildi.
26 Kasım 2017 Pazar
Lokomotiv Plovdiv-CSKA Sofya Maçı Mevzuları
Yazı: ultras/Movement Saat 22:27
Dosya: Bulgaristan, Mevzu, Taraftar
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