Güle Güle Naim

Halterde iyidir Bulgarlar, özellikle komünizm dönemlerinde daha da başarılıydılar katıldıkları şampiyonalarda sürekli kürsüye çıkarlardı... Hangi turnuvaydı bilmem de, Bulgar sporcular her gün bir derece alırlar, sabah okulda derse girmeden Bulgar müdür gururla verirdi "müjdeyi?!"... Bir gün hiç bir şey söylememişti, nutku tutulmuştu, konuşmadan yollamıştı bizi sınıfımıza. O gün eve gidince duymuştum ilk defa Naim'in adını. Bizim gibi Bulgaristan'da doğmuş bir Türk'tu ve ana vatana kaçmış, Türkiye adına şampiyonaya katılmış ve Bulgarları geçerek ulusal marşı okutmuştu o gün...
İşte böyle tanıdım hayata dair ilk umutlarımın kahramanı Kircalili Süleyman'in oğlu Naim'i... Naim başarıyorsa biz de başarabilirdik, o Türkiye'ye gelmişse biz de Kapıkule'den geçip öpebilirdik vatan toprağını... Yaptık da...
Hiç bir çizgi filmde süper kahramanlar ölmez, Süperman, Batman, Spiderman hep kazanır, çünkü onlar çocukların kahramanıdır ve kahramanlar ölümsüzdür.
Bugün benim süper kahramanım öldü... Demek ki, artık çocukluğumuz çok gerilerde kalmış, acılara katlanacak kadar büyümüşüz...
Mekanın cennet olsun Naim...
Başımız sağ olsun...
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