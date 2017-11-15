15 Kasım 2017 Çarşamba
İtalya Veda Ederken Geriye Kalanlar
2018'de Rusya'da yapılacak olan Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile aynı gruba düşüp, "Boğaların" arkasında play-offlara kalan İtalyanlar, İsveç'le deplasmanda yaptıkları ilk maçtan 1-0 mağlup ayrılıp, evlerinde Moskova bileti için çıktıkları karşılaşmadan golsüz ayrılıp, sadece kendi milletini değil, dünya çapında bir çok futbolseveri önümüzdeki yaz "öksüz" bıraktılar. "Gök mavililer" San Siro'da Rusya uçağına el sallarken, geriye unutulmaz anlar da kaldı. Öncelikle, maç başında Gianluigi Buffon'un misafir takımın ulusal marşını ıslıklayan tribünlerine inat büyük bir hırsla İsveç'i alkışlaması taktire şayandı da maç sonu futbolun ilahları "saygısız" İtalyanları cezalandırırken, aynı Buffon göz yaşları içinde veda ediyordu ulusal takıma. Sadece tecrübeli eldivenin göz yaşları akıllarda kalmayacak, Danielle de Rossi'nin de İsveç'a karşı gole ihtiyaçları varken kendisini oyuna almak isteyen antrenörüne kızıp : "Benim neden şu s..tiğimin maçına girmem gerekiyor? Beraberliğe değil, kazanmaya ihtiyacımız var" deyip, İnsigne'yi işaret etmesini de konuşacak İtalya halkı uzun zaman...
Ama, İsveç teknik direktörü Janne Andersson'un takımı sevinç gösterileri yaparken, sakin bir şekilde soyunma odasındaki çöpleri toplaması "kültür" denen olgunun bir insana nasıl da yakıştığını gösteriyor...
Yazı: ultras/Movement Saat 23:05
Dosya: KaralamacA
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