5 Kasım 2017 Pazar
Defol Git Evra
Patrice Evra'yı oldum olası sevemedim de asla da sevemeyeceğim, hep olayların içinde bulunmuş ama sürekli antipatik işlerin adamı olmuştur. Luis Suares bana ırkçılık yaptı diye ortalığı ayağa kaldırmış, ardından "kanlı el maketi"yle şampiyonluk turu atmış, Dünya Kupası sırasında milli takım kampını karıştırmıştı. Ama "arkadaş!"ın vukuatları bunlarla sınırlı değil, boksa ilgisi olduğunu da mağlup oldukalrı bir Chelsea maçı sonrası saha görevlileriyle tartışırken de öğrenmiş olduk. "Ufak tefek boyu var, türlü türlü huyu var" lafının doğrudan muhattabı olan Evra, "Avrupa Liginde oynamanın utanç verici bir hadise" olduğuna dair sözlerini hatırlamış olmalı ki geçen perşembe Marsilya'nın deplasmanda Vitorul Guimaraes ile karşılaşacağı maç öncesi kendi taraftarı ile sözlü münakaşa girip, tekmeyi çakmıştı "elemana"... Şımarık çocuk İngiltere'de çok tolere edildi ama ülkesinde "kayaya tosladı"... Uğraştığı takım taraftarı Marsilya'lıydı ve hiç de yabana atılacak cinsten değildi. Önce kulüp yönetimi taraftardan gelecek tepkileri bildiği için siyahi oyuncuyu kadro dışı bıraktı, bir kaç saat evvel de mavi beyazlı tribünler raconu kesti: S..tir git Evra... Bugün oynanan Caen maçında Marsilya taraftarı kale arkasında açtığı pankartta "Sen kendini Marsilya ve onun taraftarından büyük gördün ya, artık seni mavi-beyazlı renklerimiz altında görmek istemiyoruz. S..tir git Evra" pankartı açarak sağ beklerinin ipini çektiler...
Yazı: ultras/Movement Saat 23:31
Dosya: KaralamacA
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder