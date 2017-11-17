Çok Mu Stresli Bir İş Futbolculuk?

Sosyal medya hesapları arasında dolaşırken rastladım Emre Belözoğlu'nun verdiği demece. Ne demiş Emre: "Zor bir mesleğimiz var. Sabah 07:30'da evden çıkıyorum, akşam 6'da, 7'de eve geliyorum" diye "yakınmış"... Buna benzer Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin de geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu bir bildiri vardı, sabahın 7'sinde kalkıp antrenman yapmaktan, hayatının en güzel yıllarını futbol oynayarak feda etmekten, pazar sabahları maç stresi yaşamaktan "yakınmış" profesyonel futbolcularımız...
Memleket topçuları "ağır!" şartlar altında mesleklerini icra etmekten dem vururken, bakın futbol efsanesi Diego Armando Maradona vakt-i zamanında bu arkadaşlara nasıl cevap vermiş:
"Biz futbolcular, sürekli üzerimizde çok baskı olduğundan yakınırız. Baskı, ancak evlerine beş peso getirip çocuklarını geçindiremeyen insanların üzerinde olur. Binlerce dolar alıp, sahaya çıkıp oynuyoruz ve ağzımızı açınca stresten bahsediyoruz? Stres bu ülkede, sabahın altısında kalkanlar içindir, lanet olsun ki."
Tabii, Mourinho'yu unutmayalım. Bir gazetecinin: "Takım yorgun muydu?" sorusuna, Portekizli hocanın "Yorgun? Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz euro kazanıp evine dönen baba yorgun olur. Biz değil" sözleri Emre'nin kulağına gitmiş midir acaba?
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