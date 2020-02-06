6 Şubat 2020 Perşembe
Alanyaspor:2-0:Galatasaray
Bir santimetre ne kadar önemlidir?
Ya da iki santimetre?
Mikro işlemlerde oldukça önemlidir de, futbolda çok önemi var mıdır?
Hayat memat meselesi olabilir mi?
Alanyaspor-Galatasaray, Türkiye Kupası karşılaşmada dakikalar 17.23'ü gösterirken, Linnes'in pasıyla topla buluşan Belhanda, rakibini geçip sağ kanatta boştaki Jimmy Durmaz'a topu göndermiş ve Jimmy de meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürdükten sonra ayak içi plase bir vuruşla kaleye yollamış ama top direkten dönmüştü...
İşte o vuruş gol olsa, Belhanda ve Jimmy yere göğe sığdırılamayacaktı...
Bir santim, bilemedin iki sağa gitse top Jimmy'nin ne klas bir topçu olduğundan bahsedecekken "sosyal medya taraftarı", maçın sonucu mağlubiyet olunca iki futbolcuyu dar ağcına asmakta gecikmedi...
Dün gece bizim takımı sevmeyen meşin yuvarlak Jimmy'nin vuruşundan bir kaç dakika sonra kullanılan korner atışında Belhanda'nın uzaklaştırmasına rağmen, Bakasetas'ın vuruşuyla hiç bir kalecinin çıkaramayacağı yere gitmesini bildi. Futbolda bazen şans da insanın yanında olacak...
Gole kadar Galatasaray'ın daha istekli görüldüğü ama çoğunlukla dengede giden oyunda, ev sahibi öne geçmenin morali ile Okan'ın kalesine daha cesurca geldi ama farkı arttıracak "bariz" pozisyonlar bulmaktan uzaktı. Galatasaray ise devre biterken Onyekuru'nun getirdiği ve ortaladığı topta, boş pozisyondaki Belhanda iyi bir kafa vuruşu yapabilse, soyunma odasına eşitlikle gidebilecekti.
Maçın hakemi Ali Şansalan tüm pozisyonlara yakın kalırken, gösterdiği sarı kartlarla da oyunun hakimiyetini elinde tuttu ama ilk yarı bitmeden sarı kartı olan Bammou'nun Şener'e kafa atmasını "ihtarla" geçiştirmeyip, ikinci sarı kartını çıkartsa, hatasız bir performans sergilemiş olacaktı.
Devre biterken topu kafayla auta atan Belhanda, ikinci yarı başlar başlamaz da ayak içi plase ile az farkla ıskaladı üç direğin arasını. Başlarken yazdım ya, ah o santimetreler... Adamı vezir de yapar, rezil de... 65. dakika yine kalecinin bakışları arasından kale direğini yalayarak auta gitti top Belhanda'nın vuruşunda... Üzmek istemedi ev sahibini meşin yuvarlak bu gece...
Yine santimetrelerin baş rol çaldığı bir pozisyonda Fernades'in Cisse'ye attığı uzun pasta yardımcı hakem bayrak kaldırmadı ve Marcao son anda topu kornere yolladı. Cisse golü atsa, VAR'a gidilecekken, top kornere çıkınca VAR'a bakılmadı ve Alanyaspor "ofsayt kokan" bir pozisyonda korner kazandı ve o köşe vuruşunda Fernandes'in harika vuruşuyla farkı ikiye çıkardı... Yardımcı hakemlerin pozisyonları VAR'a bırakmalarında en başından beri isyan ettiğim pozisyondur, "ofsayttan kazanılan kornerler"... Umarım FIFA bu konuda bir çalışma yapar, madem her şey adil ve eşit futbol için yapılıyorsa...
İki farklı geriye düşen Galatasaray, kupa maçında deplasmanda atılacak bir golün bilinci ile yüklendi Alanyaspor kalesine de özellikle Lemina ve Onyekuru'nun çabaları arzulanan golü getirmedi ve Galatasaray için Sami Yen'de oynanacak rövanş maçı için zorlu bir skorla noktalandı karşılaşma...
HAKEMLER: Ali Şansalan , Kemal Yılmaz , Mehmet Cem Satman
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Ceyhun , Efecan , Tzavellas , Bakasetas (Dk. 82 Musa), Kaan , Onur , Siopis , Caulker , Bammou (Dk. 46 Fernandes ), Cisse (Dk. 70 Mustafa Pektemek )
GALATASARAY: Okan - Şener , Ahmet , Belhanda (Dk. 81 Ömer Bayram), Linnes (Dk. 46 Mariano ), Jimmy Durmaz , Sekidika (Dk. 61 Adem Büyük ), Marcao , Taylan Antalyalı , Onyekuru , Lemina
GOLLER: Dk. 20 Bakasetas, Dk. 55 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Bammou, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Bakasetas, Siopis (Aytemiz Alanyaspor) - Adem, Şener, Taylan, Jimmy, Lemina, Ömer (Galatasaray)
Yazı: ultras/Movement Saat 13:57
Dosya: Alanyaspor, Galatasaray, Maç Günü, Türkiye Kupası
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