23 Şubat 2020 Pazar
Sarı Kırmızıya Varan Sabahlar İçin "Gaassaray
Şampiyonluklarla veya hüzünlerle dolu sezonlar geride bırakılır,
Yeni bir sezonun adımı atılır,
Bazılarımızın kafasında yeni transferler, şampiyonluklar, kupalar, Avrupa
maçlarında başarılı olur muyuz olamaz mıyız tartışması yaşanırken,
Bazılarımızın aklında derbi tarihleri, tüketilecek kilometreler, gidilecek deplasmanlar, boyanacak pankartlar ve duyguları yansıtacak bestelerin satırları yazılır.
İşte böyle hayallerin ortasında netleşen derbi tarihleri ajandalarda karalanırken,
İster istemez bizleri maziye götüren anılar, yaşanmışlıklar, hayalini kurup da hasretini çektiğimiz deplasmanlar sarar.
Ne yazık ki endüstriyel futbolun kendini hissettirdiği fakat karabasan gibi üzerimize çökmediği o dönemler,
Yaşayanlardan dinlediğimiz sabahlama dönemleri,
Kimimizin sabahları fabrikaya gitmek için bindiği buğulu camlarından sarı kırmızı kaşkolların sallandığı 302 mercedes ile yapılan çıkarmalar,
Mecidiyeköy'den yürüyüp Beşiktaş vapur iskelesine atılan adımlar,
Boğazda "re re re ra ra ra" sesleriyle ve yakılan meşaleler ile maviliği ateş kırmızısına dönüştüren yürekler,
Hepsi gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçiyor olmalı.
İşte bu hislerle dolduğumuz bir derbinin öncesinde yıllarca çekilen çilenin kutsallığını kendisine şiar edinmiş, hayatlarını adadıkları renkleri damarlarında dolaşan kan gibi hisseden
geleceği senin düşün ile kuranlar için "Gaassaray"...
Boynunda sarı kırmızı kaşkollar ile buğulu camlarına başını yaslayıp,
sarı kırmızı düşlere dalanlar için 302 Mercedesin artan hızıyla saldır "Gaassaray"...
Asmalı'da, Tünel'de, Pera'da, Çiçek Pasajı'nda ve muhalif semtlerde sarı kırmızıya varan sabahlar için "Gaassaray"...
Cemre Gökçe
Yazı: ultras/Movement Saat 11:00
Dosya: KaralamacA
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